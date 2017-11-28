Цыбко: «Сфальсифицировать можно было лучше!»

20:31 28 ноября 2017 0

У Константина Цыбко начала отниматься рука Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-сенатор Константин Цыбко, если и получил взятку, то на стройке в Озерске, а не в отеле, как говорится в версии следствия и решении Озерского горсуда — первой инстанции. К такому выводу он пришел на рассмотрении апелляции на свой обвинительный приговор в челябинском облсуде во вторник, 28 ноября, передает корреспондент «URA.RU».

Перед заседанием участники обратили внимание, что Константин Цыбко выступал с перевязанной кистью. Как позднее объяснил адвокат Степан Гузей, у его подзащитного начала отниматься рука. Поэтому он приложил отвар из трав и забинтовал кисть. «В златоустовское СИЗО-4 выехал [еще один адвокат] Сергей Симаков. Он будет выяснять, почему до сих пор не организовано медобследование Константина Цыбко. Как вы помните, ему диагностировали опухоль в головном мозге. Есть ходатайство руководителя медслужбы СИЗО-4 об обследовании Константина Цыбко. [Руководитель ГУФСИН] Виктор Брант завизировал соответствующее заявление. Мы до сих пор не понимаем, почему эти решения не исполняются. Цыбко нуждается в срочном медобследовании», — сказал Гузей.

Сам бывший сенатор продолжил изобличать версию обвинения и, как сам он выразился, доказывать «несоответствие выводов суда материалам дела». В приговоре сказано, что 3 декабря 2011 года действующий на тот момент сити-менеджер Озерска Евгений Тарасов в местной гостинице «Париж» днем передал Константину Цыбко 3 млн рублей. А вечером того же дня замглавы города Валентин Гунин положил в машину подсудимого еще 1,5 млн рублей.

Суд опроверг почти половину показаний Евгения Тарасова (справа), главного свидетеля обвинения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Константин Цыбко привел массу несостыковок в показаниях свидетелей. Но самое удивительное в следующем: 3 декабря 2011 года гостиница «Париж» еще была в процессе строительства. Там не было ни кроватей, ни номеров. В протоколах прослушки телефонных переговоров Тарасов спрашивает, когда приедет Цыбко. После обеда следует еще один телефонный разговор. Тарасов уже предлагает прислать за сенатором машину. Данные геолокации также подтверждают, что в момент якобы получения взятки в озерской гостинице «Париж» Константин Цыбко находился в резиденции губернатора на улице Лесопарковой. А приехал в запретку только вечером на заседание предвыборного штаба, которое проводил вице-губернатор Николай Сандаков.

После заседания Цыбко уехал в Екатеринбург, а не в Челябинск, так как в резиденции губернатора поселили международных наблюдателей. Документы из пятизвездочного «Атриум палас отеля» о заселении, чек с оплатой банковской карточкой, данные геолокации и прочие доказательства подтверждают, что Цыбко был в этой гостинице, когда Гунин якобы клал ему сумку или пакет с 1,5 млн рублей то ли в багажник, то ли в салон (бывший чиновник путался в показаниях).

В приговоре озерского суда последний эпизод исключили за недоказанностью. Но передача 3 млн рублей в номере гостиницы «Париж» признана состоявшейся. «Мы тогда с владельцем гостиницы Максимом Шейном в рамках агитации, чтобы показать хоть какое-то движение в городе, предложили озерчанам выбрать название для строящейся гостиницы. Гособвинение не вызвало ни одного сотрудника отеля на допрос, не запросило выписки из журнала. На допросе в суде Тарасов признался: „Она вроде бы еще не функционировала“», — продолжил Константин Цыбко.

В деле есть запись разговора Тарасова и Гунина из номера гостиницы «Урал», где целый этаж занимал сити-менеджер, приехавший из Магнитогорска. Замглавы привез украденные из муниципального коммунального предприятия ММПКХ и обналиченные деньги. Там они говорят, что надо отнести деньги тогдашнему мэру Александру Калинину и вице-губернатору Алексею Овакимяну. Последние на суде отрицали получение денег. Но о Цыбко речи не шло.

Константин Цыбко считает, что Озерский суд поверил показаниям лжецов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Константин Цыбко напомнил, что в деле был еще один эпизод — с якобы дачей ему взятки в Москве 5 марта 2012 года. Сенатор накануне весь день провел в избирательном штабе Владимира Путина. А сестра Полина Цыбко была пресс-секретарем штаба. Владимир Путин приезжал туда в ночь после выборов. Константин Цыбко сначала ездил по избирательным участкам с депутатом Госдумы Александром Сидякиным, был в штабе до утра, затем поехал отмечать победу кандидата, а уже 6 марта отдыхал в Шри Ланке. Этот эпизод в суде первой инстанции отмели. «В тот день, когда мне жал руку президент в Москве, Тарасов утверждал, что давал мне взятку в Челябинске!», — негодовал Цыбко.

Суд в приговоре отмел и эпизод от 27 декабря 2011 года. Хотя Тарасов сначала в протоколе допроса, затем в Озерском суде расписывал в деталях свою поездку в тот день в Москву и встречу с Цыбко. Сити-менеджер на следственном эксперименте, если верить протоколу осмотра места преступления, за рулем доехал от здания Следственного комитета до дома экс-сенатора. Хотя сам же утверждал, что Москву почти не знал. Когда он якобы давал деньги Константину Цыбко, тот был на заседании Совфеда, затем поздравлял сенатора Светлану Орлову (ныне губернатор Владимирской области) в ее кабинете, после чего участвовал в корпоративе в нижней палате парламента.

Еще на судебном разбирательстве Тарасов признался, что «смогли запротоколировать» взятки на 17,5 млн рублей, хотя он настаивает, что передал все похищенные 22,5 млн рублей. В приговоре самому сити-менеджеру и его заму Гунину говорится, что они воровали деньги с ноября по декабрь. А в приговоре Цыбко говорится, что они «отмывали» и передавали экс-сенатору деньги до весны. Более того, в приговоре Озерского суда по делу Цыбко доказанными оставили только 11 млн рублей. Константин Цыбко утверждает, что на самом деле Тарасов и Гунин делили между собой, родственниками и другими чиновниками ворованные из бюджета деньги. И сейчас подставляют экс-сенатора.

«Как можно верить Гунину и Тарасову, если они давали лживые показания по нескольким эпизодам? Если прокуратура устанавливает, что факта не было, то должна отказаться от обвинения. Вместо этого в прениях зампрокурора области Евгений Саломатов зачитал новую версию: Цыбко был в Совете федерации, потом мог и, мы считаем, уехал домой и в 17 часов получил взятку. Я хочу обратить внимание, какая низость прокурору отбросить все доказательства и сочинить новую версию. Суд не дал оценку ложным показаниям Гунина и Тарасова, но критично отнесся к показаниям свидетелей защиты. Сфальсифицировать можно было и лучше. Придумать, например, что деньги в Озерске передали при осмотре строительства гостиницы», — заявил Константин Цыбко.

Экс-сенатор привел еще один пример. Во время доследственной проверки Тарасов и Гунин перечисляли пять эпизодов взяток с декабря по февраль в Челябинской области. Цыбко в письме в Генпрокуратуру объяснил, что в это время его не было в регионе, подтвердил свои слова данными геолокации и другими материалами. После этого, считает обвиняемый, следствие объединило все пять эпизодов в один и придумало версию о даче взяток 27 декабря.

«Мы идем по страшному пути. По закону, обвинение должно доказывать вину. А на деле я потратил несколько лет жизни для доказывания своей невиновности», — резюмировал Константин Цыбко.

Выступление обвиняемого продолжится 29 ноября.