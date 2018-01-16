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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Москвы
00:17  16 января 2018 0

Эрдоган заявил о готовности уничтожить американские «силы безопасности» в Сирии

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Реджеп Эрдоган пригрозил США нападениемФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении уничтожить «Силы охраны границы», которые на севере Сирии собираются создать Соединенные Штаты Америки.

По его словам, эти формирования, в основу которых войдут курдские «Силы демократической Сирии», являются «террористической армией, которая угрожает безопасности Турции», пишет «Федеральное агентство новостей».

«Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим», — приводит RT слова Эрдогана. Кроме того, турецкий лидер призвал союзников и дружественные страны не мешать Анкаре в борьбе с террористами, пригрозив им и их сторонникам расправой.

Ранее стало известно, что Турция перебрасывают на границу с Сирией танки и другую военную технику, чтобы предотвратить формирование «коридора террора» вдоль границы между странами.

Сергей Демин
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