Эрдоган заявил о готовности уничтожить американские «силы безопасности» в Сирии

00:17 16 января 2018 0

Реджеп Эрдоган пригрозил США нападением Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении уничтожить «Силы охраны границы», которые на севере Сирии собираются создать Соединенные Штаты Америки.

По его словам, эти формирования, в основу которых войдут курдские «Силы демократической Сирии», являются «террористической армией, которая угрожает безопасности Турции», пишет «Федеральное агентство новостей».

«Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим», — приводит RT слова Эрдогана. Кроме того, турецкий лидер призвал союзников и дружественные страны не мешать Анкаре в борьбе с террористами, пригрозив им и их сторонникам расправой.

Ранее стало известно, что Турция перебрасывают на границу с Сирией танки и другую военную технику, чтобы предотвратить формирование «коридора террора» вдоль границы между странами.