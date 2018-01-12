20:13 12 января 2018 7

Российский спецназ уничтожил боевиков, напавших на Хмеймим в конце декабря Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

В Минобороны заявили об уничтожении боевиков, обстрелявших российскую базу Хмеймим в Сирии. В операции участвовали «все силы многоуровневой российской разведки», рассказали в ведомстве.

Террористов обнаружили на западной границе провинции Идлиб, пишет «Федеральное агентство новостей». Когда боевики готовились к пересадке в микроавтобус, все они были уничтожены высокоточным боеприпасом «Краснополь».

«Также российской военной разведкой в провинции Идлиб было вскрыто место конечной сборки и хранения террористами ударных беспилотных средств самолетного типа. Ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса „Краснополь“ склад беспилотников уничтожен», — уточнили «URA.RU» в пресс-службе Минобороны.

Напомним, боевики совершили атаку на Хмеймим 31 декабря — тогда в результате обстрела из автоматического миномета «Василек» погибли два военнослужащих. Еще через неделю российским военным удалось сорвать нападение на базу вражеских беспилотников, сообщало ранее «URA.RU».

Так были уничтожены террористы-«минометчики»:

А так — склад беспилотников: