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14 января 2018
Главные новости Москвы
15:48  14 января 2018 0

Турция направила танки на границу с Сирией

Ирина Шейк, Михаил Галустян, Турция, море, турция, флаг турции, достопримечательности турции
Анкара хочет предотвратить формирование «коридора террора» вдоль границыФото: depositphotos.com

Власти Турции перебрасывают на границу с Сирией танки и другую военную технику, чтобы предотвратить формирование «коридора террора» вдоль границы между странами. Танки направили в качестве подкреплений пограничным подразделениям.

Грузовики, перевозящие танки, направились в свой южный регион Турции Хатай, передает «Газета.Ru» «В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания со стороны США о выводе сил самообороны сирийских курдов, мы возьмем дело в свои руки. Они увидят, что мы сделаем через неделю… Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвем им головы», — заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава Турции добавил, что США в настоящее время направили пять тысяч грузовиков и две тысячи самолетов с оружием в помощь курдам. В Анкаре возмущены этим фактом. «США, которые продолжают поддерживать курдских террористов, ставят под угрозу не только безопасность Турции, но и будущее Сирии», — подчеркнул глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Игорь Чукреев
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