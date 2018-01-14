Турция направила танки на границу с Сирией

Власти Турции перебрасывают на границу с Сирией танки и другую военную технику, чтобы предотвратить формирование «коридора террора» вдоль границы между странами. Танки направили в качестве подкреплений пограничным подразделениям.
Грузовики, перевозящие танки, направились в свой южный регион Турции Хатай, передает «Газета.Ru» «В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания со стороны США о выводе сил самообороны сирийских курдов, мы возьмем дело в свои руки. Они увидят, что мы сделаем через неделю… Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвем им головы», — заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Глава Турции добавил, что США в настоящее время направили пять тысяч грузовиков и две тысячи самолетов с оружием в помощь курдам. В Анкаре возмущены этим фактом. «США, которые продолжают поддерживать курдских террористов, ставят под угрозу не только безопасность Турции, но и будущее Сирии», — подчеркнул глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.