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Главные новости Челябинской области
10:51  16 января 2018 0

У погибших в обвалившемся здании уральцев осталось пятеро детей

Спасатели достали из-под рухнувших плит тела двух человекФото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

У семейной пары, погибшей под завалами котельной заброшенной шахты в челябинском поселке Бажово, остались пятеро маленьких детей. По словам родственников, сироты нуждаются в материальной помощи.

У мужчины 1965 года и рождения и женщины 1984 года рождения остались три дочери (2010, 2009 и 2007 годов рождения) и два сына (2012 и 2015 года рождения), сообщает местное издание «Копейский рабочий». Сирот намерены взять к себе братья погибшего отца семейства: один дядя готов удочерить племянниц, а другой — племянников. По словам родственников, оставшиеся без родителей дети нуждаются в материальной помощи.

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Также родные рассказали, что семья погибших была неблагополучной: родители пятерых детей не работали и жили на средства, полученные от добычи металлолома.

Трагедия произошла 12 января в поселке Бажово (Челябинская область). На территории заброшенной шахты рухнули бетонные плиты-перекрытия.

Под завалами спасатели нашли тела двух человек — мужчины и женщины, сообщало «URA.RU». Их тела смогли извлечь из-под обломков лишь около часа ночи 13 января. Погибшими оказалась семейная пара безработных. По предварительным данным, конструкция рухнула в то время, когда многодетные родители разбирали металлический каркас на металлолом.

Рита Теркина
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