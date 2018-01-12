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Главные новости Челябинской области
18:48  12 января 2018 1

На Южном Урале обрушилось здание. Под завалами ищут людей. ФОТО

На месте ЧП работают спасатели и кинологиФото: пресс-служба МЧС по Челябинской области

В поселке Бажова (Копейск Челябинской области) произошло ЧП на территории заброшенной шахты: рухнули перекрытия котельной. По предварительным данным, под завалами находятся как минимум три человека.

Как сообщили «URA.RU» в региональном ГУ МЧС, на месте инцидента работают сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, оперативная группа областного главка и кинологи — всего более 150 человек и 36 единиц техники. Руководит операцией начальник Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко.

По данным пресс-службы МЧС по Челябинской области, рядом с заброшенным зданием находится легковой автомобиль, от которого в сторону здания протянуты шланги. Информация о людях, находящихся под упавшими плитами, сейчас проверяется спасателями.

Вице-губернатор Челябинской области Олег Климов в беседе с «URA.RU» сообщил, что, предварительным данным, под завалами находятся два человека — мужчина и женщина. Они занимались незаконной добычей металла на территории заброшенного объекта. «Перекрытия обрушились, поскольку ранее они частично были разобраны. Сил и средств для проведения спасательной операции достаточно. Спасатели пока работают вручную, собачка показывает, где могут находиться пострадавшие. Пока сложно сказать, как быстро найдут людей сложно сказать — объем завалов свыше 150 кубов», — добавил Климов.

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Фото: пресс-служба МЧС по Челябинской области

Сергей Макеев
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