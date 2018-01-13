Челябинские следователи проверяют обрушение котельной, где под завалами погибли люди

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти двух местных жителей, которых обнаружили под завалами котельной в поселке им. Бажова недалеко от Копейска. Как сообщили «URA.RU» в региональном управлении Следственного комитета РФ, на месте организована доследственная проверка.
«По предварительным данным, мужчина и женщина получили смертельные травмы при обрушении межэтажных плит перекрытия, когда занимались сбором металлического лома», — сообщили в пресс-службе СКР. Там уточнили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как ранее писало «URA.RU», в поселковой котельной произошел обвал крыши и верхних перекрытий в тот момент, когда там находились сборщики металлолома. В ходе разбора завалов их обнаружили спасатели. Недалеко от разрушенного здания находился легковой автомобиль, от которого были протянуты шланги.