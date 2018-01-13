В Копейске оказавшиеся под завалами здания люди погибли

На месте происшествия продолжают работать спасатели
Спасатели нашли под завалами рухнувшей в челябинском поселке Бажова котельной тела мужчины и женщины, которые уже достали и передали сотрудникам полиции.
По предварительным данным, погибшие разбирали металлический каркас на металлолом. Конструкция рухнула и произошел обвал крыши и верхних перекрытий, сообщила «URA.RU» начальник пресс-центра ноисково-спасательной службы Челябинской области Эльмира Гарипова. Спасатели, как отметили в ведомстве, продолжают раскопки, поскольку собаки обозначили еще один сектор.
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На месте происшествия продолжают работать спасатели
12 января, напомним, на территории заброшенной шахты произошло частичное обрушение котельной. Рядом со зданием находится легковой автомобиль, от которого были протянуты шланги.