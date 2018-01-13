{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не бойтесь слухов, правда — страшнее
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 января 2018
12 января 2018
11 января 2018
Главные новости Челябинской области
05:06  13 января 2018 1

В Копейске оказавшиеся под завалами здания люди погибли

На месте происшествия продолжают работать спасателиФото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Спасатели нашли под завалами рухнувшей в челябинском поселке Бажова котельной тела мужчины и женщины, которые уже достали и передали сотрудникам полиции.

По предварительным данным, погибшие разбирали металлический каркас на металлолом. Конструкция рухнула и произошел обвал крыши и верхних перекрытий, сообщила «URA.RU» начальник пресс-центра ноисково-спасательной службы Челябинской области Эльмира Гарипова. Спасатели, как отметили в ведомстве, продолжают раскопки, поскольку собаки обозначили еще один сектор.

1/3
На месте происшествия продолжают работать спасатели Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

12 января, напомним, на территории заброшенной шахты произошло частичное обрушение котельной. Рядом со зданием находится легковой автомобиль, от которого были протянуты шланги.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров