На Урале самодельным фейерверком взорвали квартиру в пятиэтажке. ФОТО, ВИДЕО

Взрыв прогремел в квартире на пятом этаже дома на улице Юбилейной, 22 в Верхней Пышме Свердловской области. По свидетельству очевидцев, прозвучало два громких хлопка, после чего в квартире начался сильный пожар.
В ГУ МВД России по Свердловской области подтвердили факт ЧП. «Тревожное сообщение поступило в дежурную часть Верхней Пышмы от местных жителей в 16.15. На место происшествия была направлена усиленная следственно-оперативная группа под руководством начальника райотдела Анатолия Новикова. Туда же приехали прокурор Данил Амиров и замглавы города Анатолий Резинских. Сыщики уголовного розыска быстро установили личность хозяина квартиры. Им оказался ранее судимый Роман Яхин 1980 года рождения», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
Видео: «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район», «ВК»
По словам Валерия Горелых, Яхин рассказал полицейским, что нашел на помойке два бывших в употреблении баллона от противогаза. Он решил сделать из них фейерверк, для чего заполнил баллоны легковоспламеняющейся жидкостью. Яхин, по его словам, планировал ехать на рыбалку, где хотел устроить «праздник». В квартире в это время, кроме него, находились мужчина и женщина. Они все вместе сидели на кухне, а «фейерверк» лежал в зале.
Видео: «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район», «ВК»
«Что-то пошло не так, и „фейерверк“ сработал раньше времени. Взрывной волной выбило стекла в трех окнах. Межкомнатная перегородка, которая не является несущей, рухнула, и трехкомнатная квартира превратилась в двухкомнатную. Люди отделались испугом и не пострадали. Соседи тоже не пострадали. Массовой эвакуации не было, так как многие были на работе. Сейчас владелец квартиры находится в полиции, где подробно рассказывает об обстоятельствах случившегося. По итогам проверки в ОВД Верхней Пышмы будет принято процессуальное решение», — сообщил Валерий Горелых.
В ведомстве уточнили, что нужды в отключении газа в доме нет. Кроме того, специалисты считают, что данное ЧП не носит криминального характера.