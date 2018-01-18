Мединский ответил на обвинения кинотеатров в цензуре

22:07 18 января 2018 0

Мединский возмутился нападками со стороны кинопрокатчиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр культуры России Владимир Мединский ответил на жалобы кинопрокатчиков по поводу переноса фильма «Приключения Паддингтона — 2». Он призвал оперировать конкретными данными, а не абстрактными рассуждениями о цензуре.

В ответ на жалобы от Ассоциации владельцев кинотеатров министр опубликовал в своем Twitter данные о сборах кинопроката: за последние шесть лет они выросли на шесть миллиардов рублей, а производство кино в стране увеличилось на 120%. «Я вам дал результаты работы — не абстрактные рассуждения и общие слова, я вам назвал цифры. Прокатчики оперируют эмоциями. А я оперирую цифрами», — приводит слова Мединского «Федеральное агентство новостей». Отмечается также, что, по словам заместителя министра культуры Сергея Обрывалина, кинотеатры были заранее предупреждены о переносе выхода фильма, но все равно начал продажи билетов, что является незаконным.

Ранее «URA.RU» писало, что российские кинопрокатчики пожаловались премьеру Дмитрию Медведеву на Минкульт РФ из-за переноса премьеры фильма. Они обвинили главу министерства в «прямом вмешательстве» в хозяйственную деятельность кинотеатров и применении цензуры.