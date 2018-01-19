03:57 19 января 2018 0

Оперативники обнаружили рептилию во время обыска дома ФОТО: Pixabay, hamikus

В одном из домов в Петергофе оперативники отдела Управления уголовного розыска провели серию обысков по делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов. В подвале дома одного из домов их ждала необычная находка — нильский крокодил.

Обыск был проведен в доме №14 по улице Шахматова, где расположен один из офисов общественной молодежной военно-патриотической организации «Красная звезда».Там же фактически проживает и ее создатель — Павел Бараненко.

Когда осмотр помещений дошел до подвала, то там полицейские обнаружили цементированный бассейн, а в нем двухметрового крокодила. Помимо опасной рептилии в здании нашлась минометная мина на боевом взводе. ЧТобы обезвредить боеприпас, оперативникам пришлось вызывать отряд взрывотехников, сообщает «Фонтанка».

1/3 ФОТО: «Фонтанка»

Как рептилия попала в подвал жилого дома, пока неизвестно. Как правило, нильские крокодилы обитают в Африке и достигают более пяти метров в длину. Живут они в среднем около 45 лет.