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19 января 2018
18 января 2018
17 января 2018
13:43  19 января 2018 0

Массовая проверка в школах Югры после пермской поножовщины оказалась виртуальной

Открытие базы ОМОН. Сургут, полиция, росгвардия, омон по хмао
Росгвардия в югорские школы придет — но не во всеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре Росгвардия не будет проверять все школы, за чью безопасность отвечают частные охранные предприятия (ЧОП). У большинства учебных заведений ведомство просто запросит документы на работающих в учреждениях охранников. Об этом «URA.RU» на условиях анонимности рассказал руководителей одного из ЧОПов.

По словам собеседника, сразу после появления информации о массовых проверках в школах начали готовиться к визиту силовиков, однако позднее выяснилось, что приедут только в избранные учреждения. «Какие-то, возможно, показательные проверки будут с участием СМИ и общественности. А так просто просят документы — паспорта, сведения об образовании, справки о прохождении медкомиссии и отсутствии судимости. Понять их можно: все школы объехать просто нереально», — считает источник.

Росгвардия объявила о проведении проверок в учебных заведениях Югры, где за охрану отвечают ЧОПы, после поножовщины в школах Перми и Челябинской области, а также расчленения казачьего лидера в Ханты-Мансийске. Сотрудники ведомства должны проверить, насколько деятельность ЧОПов соответствует нормам законодательства страны, работают ли в школах система видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации, как осуществляется пропускной режим, насколько охранники готовы к внештатным ситуациям.

В пресс-службе Росгвардии по ХМАО заявили корреспонденту «URA.RU», что будут проводиться выездные проверки. Более того, они уже начались и проходят комиссионно. Напомним, в Югре официально силами ЧОПов охраняются 505 образовательных учреждений из 700 существующих. В какие сроки будет проведена проверка, в Росгвардии на момент публикации не ответили.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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