После побега челябинского рецидивиста-уголовника полиция заблокировала город

В ГУ МВД России по Челябинской области проводится служебная проверка в отношении сотрудника, допустившего побег подозреваемого. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.
Поиски сбежавшего из-под стражи уголовника Сергея Меркулова продолжаются. На выезде из Челябинска останавливают все машины. Как сообщили «URA.RU» в полиции, ранее Меркулов был судим за разбой и кражу. В этот раз его задержали по подозрению в разбое, совершенном в декабре 2017 года. Оперативно-следственные действия, во время которых он сбежал, проходили на территории Металлургического района.
Меркулов сбежал из-под стражи 18 января, во время проведения оперативного эксперимента. Он выбил на ходу дверь полицейской машины и скрылся.