Сотни пермяков остались без отопления из-за замерзших труб

В поселке Сараны Горнозаводского района Пермского края уже больше суток остаются без отопления 137 жителей. Аварийные бригады обещают восстановить теплоснабжение к вечеру понедельника.
Из-за сбоя в электросети произошла остановка котельной, которая снабжает теплом весь поселок. Как сообщили в пресс-службе Региональной службы по тарифам (РСТ), отключение произошло 21 января в промежутке между полуночью и 10 часами утра. Теплотрасса разморозилась, отключилось центральное теплоснабжение, пишет портал Properm.ru.
Утром котельную запустили, но по замерзшим трубам вода перестала поступать в восемь многоквартирных домов. Как уточнили в аварийной службе, причиной перемерзания стало снижение давления в системе отопления из-за появившейся в задвижке ЦТП трещины. В РСТ пообещали, что выход работы котельной на полную мощность начнется к вечеру понедельника: «Всего для проведения аварийно-восстановительных работ привлечено 20 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС», — заявили в коммунальной службе.