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Главные новости Пермского края
15:08  22 января 2018 1

Сотни пермяков остались без отопления из-за замерзших труб

Совет по ЖКХ город,горадминистрация Курган, теплотрасса, трубы без утепления
Трубы в теплотрассе замерзли после остановки котельнойФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В поселке Сараны Горнозаводского района Пермского края уже больше суток остаются без отопления 137 жителей. Аварийные бригады обещают восстановить теплоснабжение к вечеру понедельника.

Из-за сбоя в электросети произошла остановка котельной, которая снабжает теплом весь поселок. Как сообщили в пресс-службе Региональной службы по тарифам (РСТ), отключение произошло 21 января в промежутке между полуночью и 10 часами утра. Теплотрасса разморозилась, отключилось центральное теплоснабжение, пишет портал Properm.ru.

Утром котельную запустили, но по замерзшим трубам вода перестала поступать в восемь многоквартирных домов. Как уточнили в аварийной службе, причиной перемерзания стало снижение давления в системе отопления из-за появившейся в задвижке ЦТП трещины. В РСТ пообещали, что выход работы котельной на полную мощность начнется к вечеру понедельника: «Всего для проведения аварийно-восстановительных работ привлечено 20 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС», — заявили в коммунальной службе.

Нина Калинина
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