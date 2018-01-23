В том, что в школе Сургута на уроке физкультуры упало окно и ранило учеников, виновата администрация учебного заведения. К такому выводу пришла городская прокуратура после инспекции школы, сообщили в ведомстве.
Как ранее писало «URA.RU», в октябре 2017 года в школе №46 Сургута во время урока физкультуры на детей упало окно и травмировало учеников. Двух школьниц госпитализировали с сотрясением мозга.
Следователи установили, что пострадавшие действительно получили травмы от удара створками окна. Конструкция упала из-за того, что руководство школы долгое время не проводило ремонт в здании. Администрацию учебного заведения за нарушение требований эксплуатации помещения и прав обучающихся оштрафовали. В отношении главы Сургута прокуратура вынесла представление, приняты меры к устранению нарушений, пояснили в ведомстве.