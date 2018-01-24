11:18 24 января 2018 2

Еще утром «све.рф» принадлежал Свердловской области лишь отчасти Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На урегулирование скандала со своим новым официальным порталом — све.рф — свердловской власти потребовался целый месяц. Резонансный повод, обсуждавшийся в СМИ и соцсетях, возник сразу после запуска сайта: выяснилось, что в базе регистратора он все еще имеет пометку private person, а значит записан на частное лицо.

Глава департамента информполитики региона Александр Иванов и директор «Информационно-аналитического центра» (ИАЦ) Дмитрий Катаржин заверяли, что «еще до нового года отправили в компанию Ru-Center документы» о перерегистрации портала с «частника» на ИАЦ. Чиновники связывали задержку исполнения заявки с технической медлительностью регистратора.

Утром во вторник, 23 января, «URA.RU» направило официальный запрос о сроках переоформления в Ru-Center, и только поздно вечером того же дня получило абстрактный ответ: «в ближайшее время». До 11:00 утра среды, 24 января, в базе данных за све.рф все еще значилась принадлежность частному лицу. Однако, уже в 11:30 пометка изменилась на Gosudarstvennoe avtonomnoe uchrezhdenie Sverdlovskoy oblasti «Informatsionno-analiticheskiy tsentr».

Как уже рассказывало «URA.RU», портал све.рф создан, как источник информации о работе свердловских органов госвласти, муниципалитетов и главы региона. При этом сайты midural.ru (представительство исполнительных органов власти) и gubernator96.ru (сайт главы региона) также продолжат работу. Ожидается, что све.рф для лучшей индексации в поисковиках и агрегаторах получит зеркало на латинице — каким будет англоязычное название портала, однако, в администрации губернатора пока даже отказываются предположить.