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25 января 2018
24 января 2018
Главные новости Пермского края
13:17  25 января 2018 6

Пермяк избил и изнасиловал школьницу в ночном клубе

Клипарт. Насилие , страх, жертва, боль, насилие, женщина
Друзья нашли девушку плачущей в туалетеФото: depositphotos.com © URA.RU

В Астрахани обсуждают скандальное происшествие в одном из ночных клубов. По словам очевидцев, гостивший в городе пермяк напоил школьницу, после чего изнасиловал ее в туалете.

Об инциденте рассказал астраханский паблик teenagers street. Ссылаясь на слова очевидцев, авторы группы рассказали, что девушка была несовершеннолетней. Также в тот вечер она отмечала день рождения. Вместе с друзьями она пришла в клуб, где на нее обратил внимание пермяк и начал ухаживать, «несмотря на существенную разницу в возрасте».

Мужчина угощал ее множеством спиртных напитков, а в конце вечера потребовал «благодарности в туалете». Спустя час друзья нашли ее плачущей в уборной и с синяками. Девушка утверждает, что мужчина не смог смириться с отказом и якобы применил грубую физическую силу.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. Местные СМИ сообщают, что в правоохранительные органы заявление об изнасиловании пока не поступало.

Игорь Чукреев
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