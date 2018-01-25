Пермяк избил и изнасиловал школьницу в ночном клубе

В Астрахани обсуждают скандальное происшествие в одном из ночных клубов. По словам очевидцев, гостивший в городе пермяк напоил школьницу, после чего изнасиловал ее в туалете.
Об инциденте рассказал астраханский паблик teenagers street. Ссылаясь на слова очевидцев, авторы группы рассказали, что девушка была несовершеннолетней. Также в тот вечер она отмечала день рождения. Вместе с друзьями она пришла в клуб, где на нее обратил внимание пермяк и начал ухаживать, «несмотря на существенную разницу в возрасте».
Мужчина угощал ее множеством спиртных напитков, а в конце вечера потребовал «благодарности в туалете». Спустя час друзья нашли ее плачущей в уборной и с синяками. Девушка утверждает, что мужчина не смог смириться с отказом и якобы применил грубую физическую силу.
В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. Местные СМИ сообщают, что в правоохранительные органы заявление об изнасиловании пока не поступало.