Пермскому экс-мэру, который заселил людей в опасные дома, смягчили приговор

Бывшему мэру Лысьвы Виталию Шувалову, осужденному за превышение полномочий, уменьшили срок заключения. Пермский краевой суд смягчил его до 2,5 лет колонии.
Шувалов был осужден за то, что заселил людей в недостроенные опасные дома. Его приговорили к трем годам колонии общего режима, а также запретили занимать руководящие должности на два года и десять месяцев. Пермский краевой суд смягчил наказание: срок пребывания в колонии уменьшили до 2,5 лет, а занимать руководящие должности он теперь не сможет только два года, пишет 59.ru.
Напомним, бывший глава Лысьвы Шувалов был осужден за превышение должностных полномочий. В 2014 году он подписал разрешение на ввод в эксплуатацию трех многоквартирных домов, на строительство которых выделили 66 млн рублей. В новостройки должны были заселиться жители аварийных домов, однако здания признали непригодными для проживания. В ноябре 2017 года был оглашен приговор Шувалову.