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25 января 2018
24 января 2018
Главные новости Пермского края
14:19  25 января 2018 0

Пермскому экс-мэру, который заселил людей в опасные дома, смягчили приговор

Женская колония № 4. Курган, колючая проволока, тюрьма, режимная территория, фку ук4, женская колония
Шувалов проведет в колонии на полгода меньшеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывшему мэру Лысьвы Виталию Шувалову, осужденному за превышение полномочий, уменьшили срок заключения. Пермский краевой суд смягчил его до 2,5 лет колонии.

Шувалов был осужден за то, что заселил людей в недостроенные опасные дома. Его приговорили к трем годам колонии общего режима, а также запретили занимать руководящие должности на два года и десять месяцев. Пермский краевой суд смягчил наказание: срок пребывания в колонии уменьшили до 2,5 лет, а занимать руководящие должности он теперь не сможет только два года, пишет 59.ru.

Напомним, бывший глава Лысьвы Шувалов был осужден за превышение должностных полномочий. В 2014 году он подписал разрешение на ввод в эксплуатацию трех многоквартирных домов, на строительство которых выделили 66 млн рублей. В новостройки должны были заселиться жители аварийных домов, однако здания признали непригодными для проживания. В ноябре 2017 года был оглашен приговор Шувалову.

Ольга Дудорова
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