«АвтоВАЗ» запатентовал новую «Ладу». ФОТО, ВИДЕО

Новая модель призвана потеснить конкурентов из Европы и Японии на китайском рынке
Отечественный автогигант «АвтоВАЗ» запатентовал новую «Ладу». Информация о патенте на промышленный образец кроссовера Lada появилась в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Речь может идти о модели XCode, концепт которой был представлен на Международном московском автосалоне в 2016 году, отмечает РЕН-ТВ. В субботу, 27 января, появилась информация о том, что Lada XCode может потеснить европейские и японские модели с китайского рынка.
Ранее Волжский автозавод опубликовал новые прайс-листы на свои автомобили: с Нового года они стали дороже. Эксперты авторынка полагают, что цены на российские модели в этом году вырастут на 8-10% из-за удорожания комплектующих.