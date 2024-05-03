WSJ: производство Boeing 787 пострадало из-за санкций против России

04 мая 2024 в 00:20 Размер текста - 17 +

Речь идет о нехватке теплообменниках для систем кондиционирования воздуха на борту Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Компания Boeing при производстве самолетов 787 столкнулась с нехваткой теплообменников из-за санкций против России. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Новые поставщики не могут обеспечить такое количество устройств. «У него больше проблем с запчастями, но на этот раз они не связаны с производственной неразберихой или самолетом 737. Виной всему санкции против России, которые до сих пор пронизывают цепочку поставок производителя реактивных самолетов», — пишет WSJ. Там уточнили, что речь идет о теплообменниках для систем кондиционирования воздуха на борту. Boeing хочет нарастить производство широкофюзеляжных самолетов. Однако новые заводы в США и Британии не справляются с задачей. Ранее в США рекомендовали проверить самолеты Boeing. В частности, FAA поручило проверять заглушки дверей в воздушных суднах из-за того, что в январе у судна Alaska Airlines отвалились окно и часть фюзеляжа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания Boeing при производстве самолетов 787 столкнулась с нехваткой теплообменников из-за санкций против России. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Новые поставщики не могут обеспечить такое количество устройств. «У него больше проблем с запчастями, но на этот раз они не связаны с производственной неразберихой или самолетом 737. Виной всему санкции против России, которые до сих пор пронизывают цепочку поставок производителя реактивных самолетов», — пишет WSJ. Там уточнили, что речь идет о теплообменниках для систем кондиционирования воздуха на борту. Boeing хочет нарастить производство широкофюзеляжных самолетов. Однако новые заводы в США и Британии не справляются с задачей. Ранее в США рекомендовали проверить самолеты Boeing. В частности, FAA поручило проверять заглушки дверей в воздушных суднах из-за того, что в январе у судна Alaska Airlines отвалились окно и часть фюзеляжа.