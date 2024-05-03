03 мая 2024

WSJ: производство Boeing 787 пострадало из-за санкций против России

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, триколор, флаг россии, пассажирский самолет, самолет, авиаперевозки
Речь идет о нехватке теплообменниках для систем кондиционирования воздуха на борту Фото:
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Компания Boeing при производстве самолетов 787 столкнулась с нехваткой теплообменников из-за санкций против России. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Новые поставщики не могут обеспечить такое количество устройств.

«У него больше проблем с запчастями, но на этот раз они не связаны с производственной неразберихой или самолетом 737. Виной всему санкции против России, которые до сих пор пронизывают цепочку поставок производителя реактивных самолетов», — пишет WSJ. Там уточнили, что речь идет о теплообменниках для систем кондиционирования воздуха на борту.

Boeing хочет нарастить производство широкофюзеляжных самолетов. Однако новые заводы в США и Британии не справляются с задачей.

Ранее в США рекомендовали проверить самолеты Boeing. В частности, FAA поручило проверять заглушки дверей в воздушных суднах из-за того, что в январе у судна Alaska Airlines отвалились окно и часть фюзеляжа.

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Компания Boeing при производстве самолетов 787 столкнулась с нехваткой теплообменников из-за санкций против России. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Новые поставщики не могут обеспечить такое количество устройств. «У него больше проблем с запчастями, но на этот раз они не связаны с производственной неразберихой или самолетом 737. Виной всему санкции против России, которые до сих пор пронизывают цепочку поставок производителя реактивных самолетов», — пишет WSJ. Там уточнили, что речь идет о теплообменниках для систем кондиционирования воздуха на борту. Boeing хочет нарастить производство широкофюзеляжных самолетов. Однако новые заводы в США и Британии не справляются с задачей. Ранее в США рекомендовали проверить самолеты Boeing. В частности, FAA поручило проверять заглушки дверей в воздушных суднах из-за того, что в январе у судна Alaska Airlines отвалились окно и часть фюзеляжа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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