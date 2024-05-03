Протаранившего ворота посольства России в Дублине частично оправдали

04 мая 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

Жюри присяжных единогласно вынесло оправдательный вердикт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ирландский суд вынес оправдательный приговор мужчине, который в 2022 году въехал на автомобиле в ворота российского посольства в Дублине. Об этом сообщает национальный телерадиовещатель Ирландии RTE. «Жюри присяжных сегодня единогласно вынесло оправдательный вердикт по пункту обвинения в опасном вождении, но судье Эльве Даффи сообщили, что они не смогли вынести вердикт по пункту обвинения в преступном ущербе», — говорится в сообщении. При этом, мужчина признался, что «вынашивал план» снести ворота посольства. В марте 2022 года грузовик, за рулем которого был данный гражданин, протаранил ворота российского посольства в Дублине. После этого, он вышел из машины и начал раздавать прохожим фотографии. Эти снимки, как утверждал мужчина, иллюстрировали происходящее на Украине, сообщало издание The Irish Times. Тогда МИД России потребовал от Ирландии возместить ущерб за испорченные ворота дипмиссии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ирландский суд вынес оправдательный приговор мужчине, который в 2022 году въехал на автомобиле в ворота российского посольства в Дублине. Об этом сообщает национальный телерадиовещатель Ирландии RTE. «Жюри присяжных сегодня единогласно вынесло оправдательный вердикт по пункту обвинения в опасном вождении, но судье Эльве Даффи сообщили, что они не смогли вынести вердикт по пункту обвинения в преступном ущербе», — говорится в сообщении. При этом, мужчина признался, что «вынашивал план» снести ворота посольства. В марте 2022 года грузовик, за рулем которого был данный гражданин, протаранил ворота российского посольства в Дублине. После этого, он вышел из машины и начал раздавать прохожим фотографии. Эти снимки, как утверждал мужчина, иллюстрировали происходящее на Украине, сообщало издание The Irish Times. Тогда МИД России потребовал от Ирландии возместить ущерб за испорченные ворота дипмиссии.