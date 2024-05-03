Ученые нашли способ бороться с агрессивным раком мозга

04 мая 2024 в 05:16 Размер текста - 17 +

Ученые исследовали механизм, благодаря которому откроются новые методы лечения рака Фото: Роман Наумов © URA.RU Американские ученые раскрыли механизм, благодаря которому глиобластома — агрессивный вид рака мозга, подавляет иммунитет. Опухоль манипулирует иммунными клетками, создавая благоприятные условия для собственного существования, сообщают исследователи института Вистар. «Глиобластома заставляет некоторые макрофаги, которые обычно борются с инфекциями и болезнями, поддерживать раковые клетки, поглощая глюкозу и производя молочную кислоту, что приводит к изменению генов в макрофагах и подавлению иммунного ответа», — цитирует исследование издание « Medical Xpress »». Открытие дает надежду на разработку новых методов лечения. Ученые предлагают воздействовать на фермент, регулирующий потребление глюкозы макрофагами, что может помочь иммунной системе эффективно бороться с раком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские ученые раскрыли механизм, благодаря которому глиобластома — агрессивный вид рака мозга, подавляет иммунитет. Опухоль манипулирует иммунными клетками, создавая благоприятные условия для собственного существования, сообщают исследователи института Вистар. «Глиобластома заставляет некоторые макрофаги, которые обычно борются с инфекциями и болезнями, поддерживать раковые клетки, поглощая глюкозу и производя молочную кислоту, что приводит к изменению генов в макрофагах и подавлению иммунного ответа», — цитирует исследование издание «Medical Xpress»». Открытие дает надежду на разработку новых методов лечения. Ученые предлагают воздействовать на фермент, регулирующий потребление глюкозы макрофагами, что может помочь иммунной системе эффективно бороться с раком.