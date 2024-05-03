03 мая 2024

Ученые нашли способ бороться с агрессивным раком мозга

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Пресс-тур "Путешествие в науку". Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова. 23 апреля 2024. Чеченская Республика., лаборатория, пробирки, наука, селекция, молодой ученый, инжиниринговый центр карбон, чеченский государственный университет, научные исследования, университет кадырова, растениеводство
Ученые исследовали механизм, благодаря которому откроются новые методы лечения рака Фото:

Американские ученые раскрыли механизм, благодаря которому глиобластома — агрессивный вид рака мозга, подавляет иммунитет. Опухоль манипулирует иммунными клетками, создавая благоприятные условия для собственного существования, сообщают исследователи института Вистар.

«Глиобластома заставляет некоторые макрофаги, которые обычно борются с инфекциями и болезнями, поддерживать раковые клетки, поглощая глюкозу и производя молочную кислоту, что приводит к изменению генов в макрофагах и подавлению иммунного ответа», — цитирует исследование издание «Medical Xpress»».

Открытие дает надежду на разработку новых методов лечения. Ученые предлагают воздействовать на фермент, регулирующий потребление глюкозы макрофагами, что может помочь иммунной системе эффективно бороться с раком.

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Американские ученые раскрыли механизм, благодаря которому глиобластома — агрессивный вид рака мозга, подавляет иммунитет. Опухоль манипулирует иммунными клетками, создавая благоприятные условия для собственного существования, сообщают исследователи института Вистар. «Глиобластома заставляет некоторые макрофаги, которые обычно борются с инфекциями и болезнями, поддерживать раковые клетки, поглощая глюкозу и производя молочную кислоту, что приводит к изменению генов в макрофагах и подавлению иммунного ответа», — цитирует исследование издание «Medical Xpress»». Открытие дает надежду на разработку новых методов лечения. Ученые предлагают воздействовать на фермент, регулирующий потребление глюкозы макрофагами, что может помочь иммунной системе эффективно бороться с раком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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