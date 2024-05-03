Ученые нашли способ бороться с агрессивным раком мозга

Американские ученые раскрыли механизм, благодаря которому глиобластома — агрессивный вид рака мозга, подавляет иммунитет. Опухоль манипулирует иммунными клетками, создавая благоприятные условия для собственного существования, сообщают исследователи института Вистар.
«Глиобластома заставляет некоторые макрофаги, которые обычно борются с инфекциями и болезнями, поддерживать раковые клетки, поглощая глюкозу и производя молочную кислоту, что приводит к изменению генов в макрофагах и подавлению иммунного ответа», — цитирует исследование издание «
Открытие дает надежду на разработку новых методов лечения. Ученые предлагают воздействовать на фермент, регулирующий потребление глюкозы макрофагами, что может помочь иммунной системе эффективно бороться с раком.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.