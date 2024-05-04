В России резко подешевел iPhone 15 Pro Max

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Цены на iPhone снизились примерно на 35%, передает Hi-Tech Фото:

Россияне отметили резкое снижение цен на последнюю модель iPhone 15 Pro Max от Apple. Если в начале продаж в 2023 году девайс стоил в районе 200 тысяч, то сейчас его цена составляет около 120 тысяч рублей. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.ru.

«Флагманский iPhone с гигантским экраном продается в российских магазинах по сниженной цене <…> В начале мае он оказался доступен за 120 тысяч рублей», — отмечают авторы издания, специализирующегося на технике. Падение стоимости составило примерно 35%.

Месяц назад также отмечалось падение ценника на iPhone 13 2021 года. На тот момент его можно было приобрести за 60 тысяч рублей. Выручка американской корпорации Apple в России снизилась более чем в 23 раза, передает «Национальная служба новостей».

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Россияне отметили резкое снижение цен на последнюю модель iPhone 15 Pro Max от Apple. Если в начале продаж в 2023 году девайс стоил в районе 200 тысяч, то сейчас его цена составляет около 120 тысяч рублей. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.ru. «Флагманский iPhone с гигантским экраном продается в российских магазинах по сниженной цене <…> В начале мае он оказался доступен за 120 тысяч рублей», — отмечают авторы издания, специализирующегося на технике. Падение стоимости составило примерно 35%. Месяц назад также отмечалось падение ценника на iPhone 13 2021 года. На тот момент его можно было приобрести за 60 тысяч рублей. Выручка американской корпорации Apple в России снизилась более чем в 23 раза, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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