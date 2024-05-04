В Конгрессе США заявили о новом «карибском кризисе», перешедшем в космос

Член Конгресса США Тернер предрек новый «карибский кризис» в космосе

04 мая 2024 в 08:47 Размер текста - 17 +

Размещение ядерного оружия в космосе знаменует собой международный кризис, уточнил Майкл Тернер Фото: spacePD/pickupimage Член палаты представителей США Майкл Тернер считает, что якобы размещение Россией ядерного оружия в космосе может ознаменовать собой новый этап «холодной войны», по масштабу соизмеримой с Карибским кризисом 1962 года. Его слова приводят журналисты The New Yourk Times. «Я считаю, что (размещение Россией потенциального спутникового оружия, способного нанести ядерный заряд — прим. URA.RU) — это кубинский ракетный кризис в космосе. Эта ситуация скатывается к международному кризису», — сказал Майкл Тернер. Его слова приводят авторы американского издания . До этого сенатор несколько раз выказывал опасение о том, что Россия якобы готовится разместить ядерное оружие в космосе. В марте стало известно, что США готовят резолюцию о недопущении распространения ядерного оружия в космическом пространстве. Россия заблокировала данный документ, применив право вето. При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя говорил, что РФ готова договориться о запрете размещения любого вида вооружения в космосе. Недавно помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан открыто заявлял, что Москва занимается разработкой спутника, способного нанести ядерный заряд. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что угроза ядерного столкновения реальна, передает «Национальная служба новостей». Карибский (Кубинский) кризис 1962 года — резкое обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе. Год спустя конфликт был разрешен выведение СССР ядерного оружия с Кубы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Член палаты представителей США Майкл Тернер считает, что якобы размещение Россией ядерного оружия в космосе может ознаменовать собой новый этап «холодной войны», по масштабу соизмеримой с Карибским кризисом 1962 года. Его слова приводят журналисты The New Yourk Times. «Я считаю, что (размещение Россией потенциального спутникового оружия, способного нанести ядерный заряд — прим. URA.RU) — это кубинский ракетный кризис в космосе. Эта ситуация скатывается к международному кризису», — сказал Майкл Тернер. Его слова приводят авторы американского издания. До этого сенатор несколько раз выказывал опасение о том, что Россия якобы готовится разместить ядерное оружие в космосе. В марте стало известно, что США готовят резолюцию о недопущении распространения ядерного оружия в космическом пространстве. Россия заблокировала данный документ, применив право вето. При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя говорил, что РФ готова договориться о запрете размещения любого вида вооружения в космосе. Недавно помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан открыто заявлял, что Москва занимается разработкой спутника, способного нанести ядерный заряд. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что угроза ядерного столкновения реальна, передает «Национальная служба новостей». Карибский (Кубинский) кризис 1962 года — резкое обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе. Год спустя конфликт был разрешен выведение СССР ядерного оружия с Кубы.