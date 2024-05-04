В честь Пасхи на фронте организовали полевой хлебозавод для выпечки куличей

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Для военных организовали полевой хлебзавод Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военные пекари Центрального военного округа (ЦВО) в канун Пасхи испекли на полевом хлебзаводе куличи для российских бойцов в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава передвижного механизированного хлебзавода с позывным «Тихий».

«В наши прямые обязанности входит выпекать хлеб для передовой, для наших товарищей боевых, которые выполняют боевую задачу. В праздники мы относимся к этому по-особому, с душой. Чтобы приготовить что-то вкусненькое, сладенькое. Сегодня Пасха, приготовили куличи», — рассказал «Тихий», передает РИА Новости.

Начальник передвижного хлебзавода отметил, что ему и его подчиненным в радость оказать поддержку военным на передовой. Он уточнил, что выпечку производили на полевом хлебзаводе. Кроме того, куличи освятил священник.

В 2024 году Пасха выпала на 5 мая. Для каждого верующего этот праздник является самым главным днем года, сказал священник Александр Микушин, передает Life.

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Военные пекари Центрального военного округа (ЦВО) в канун Пасхи испекли на полевом хлебзаводе куличи для российских бойцов в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава передвижного механизированного хлебзавода с позывным «Тихий». «В наши прямые обязанности входит выпекать хлеб для передовой, для наших товарищей боевых, которые выполняют боевую задачу. В праздники мы относимся к этому по-особому, с душой. Чтобы приготовить что-то вкусненькое, сладенькое. Сегодня Пасха, приготовили куличи», — рассказал «Тихий», передает РИА Новости. Начальник передвижного хлебзавода отметил, что ему и его подчиненным в радость оказать поддержку военным на передовой. Он уточнил, что выпечку производили на полевом хлебзаводе. Кроме того, куличи освятил священник. В 2024 году Пасха выпала на 5 мая. Для каждого верующего этот праздник является самым главным днем года, сказал священник Александр Микушин, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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