В честь Пасхи на фронте организовали полевой хлебозавод для выпечки куличей

04 мая 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Для военных организовали полевой хлебзавод Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные пекари Центрального военного округа (ЦВО) в канун Пасхи испекли на полевом хлебзаводе куличи для российских бойцов в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава передвижного механизированного хлебзавода с позывным «Тихий». «В наши прямые обязанности входит выпекать хлеб для передовой, для наших товарищей боевых, которые выполняют боевую задачу. В праздники мы относимся к этому по-особому, с душой. Чтобы приготовить что-то вкусненькое, сладенькое. Сегодня Пасха, приготовили куличи», — рассказал «Тихий», передает РИА Новости. Начальник передвижного хлебзавода отметил, что ему и его подчиненным в радость оказать поддержку военным на передовой. Он уточнил, что выпечку производили на полевом хлебзаводе. Кроме того, куличи освятил священник. В 2024 году Пасха выпала на 5 мая. Для каждого верующего этот праздник является самым главным днем года, сказал священник Александр Микушин, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные пекари Центрального военного округа (ЦВО) в канун Пасхи испекли на полевом хлебзаводе куличи для российских бойцов в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава передвижного механизированного хлебзавода с позывным «Тихий». «В наши прямые обязанности входит выпекать хлеб для передовой, для наших товарищей боевых, которые выполняют боевую задачу. В праздники мы относимся к этому по-особому, с душой. Чтобы приготовить что-то вкусненькое, сладенькое. Сегодня Пасха, приготовили куличи», — рассказал «Тихий», передает РИА Новости. Начальник передвижного хлебзавода отметил, что ему и его подчиненным в радость оказать поддержку военным на передовой. Он уточнил, что выпечку производили на полевом хлебзаводе. Кроме того, куличи освятил священник. В 2024 году Пасха выпала на 5 мая. Для каждого верующего этот праздник является самым главным днем года, сказал священник Александр Микушин, передает Life.