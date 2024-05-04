В честь Пасхи на фронте организовали полевой хлебозавод для выпечки куличей

Военные пекари Центрального военного округа (ЦВО) в канун Пасхи испекли на полевом хлебзаводе куличи для российских бойцов в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава передвижного механизированного хлебзавода с позывным «Тихий».
«В наши прямые обязанности входит выпекать хлеб для передовой, для наших товарищей боевых, которые выполняют боевую задачу. В праздники мы относимся к этому по-особому, с душой. Чтобы приготовить что-то вкусненькое, сладенькое. Сегодня Пасха, приготовили куличи», — рассказал «Тихий», передает РИА Новости.
Начальник передвижного хлебзавода отметил, что ему и его подчиненным в радость оказать поддержку военным на передовой. Он уточнил, что выпечку производили на полевом хлебзаводе. Кроме того, куличи освятил священник.
В 2024 году Пасха выпала на 5 мая. Для каждого верующего этот праздник является самым главным днем года, сказал священник Александр Микушин, передает
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