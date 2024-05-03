Военкоры показали кадры боя российских военных в Часов Яре

В активных боях под Часовым Яром ВСУ лишается своей техники
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе боев за Часов Яр 200-я отдельная гвардейская бригада ЛенВО успешно уничтожает танки и технику противника, используя барражирующие боеприпасы и FPV-дроны. Кадрами боев делятся военкоры.
«Отдельная гвардейская бригада ЛенВО ударами барражирующих боеприпасов и FPV-дронов выводит из строя технику ВСУ», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
На первом видео видно, как точным ударом российские военные поразили танк ВСУ. На втором — опытный пилот FPV-дрона уничтожает военную машину ВСУ, комментируют военкоры.
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