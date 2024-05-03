03 мая 2024

Военкоры показали кадры боя российских военных в Часов Яре

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, война, сво, последствия войны, сгоревший танк, подбитый танк
В активных боях под Часовым Яром ВСУ лишается своей техники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе боев за Часов Яр 200-я отдельная гвардейская бригада ЛенВО успешно уничтожает танки и технику противника, используя барражирующие боеприпасы и FPV-дроны. Кадрами боев делятся военкоры.

«Отдельная гвардейская бригада ЛенВО ударами барражирующих боеприпасов и FPV-дронов выводит из строя технику ВСУ», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На первом видео видно, как точным ударом российские военные поразили танк ВСУ. На втором — опытный пилот FPV-дрона уничтожает военную машину ВСУ, комментируют военкоры.

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В ходе боев за Часов Яр 200-я отдельная гвардейская бригада ЛенВО успешно уничтожает танки и технику противника, используя барражирующие боеприпасы и FPV-дроны. Кадрами боев делятся военкоры. «Отдельная гвардейская бригада ЛенВО ударами барражирующих боеприпасов и FPV-дронов выводит из строя технику ВСУ», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На первом видео видно, как точным ударом российские военные поразили танк ВСУ. На втором — опытный пилот FPV-дрона уничтожает военную машину ВСУ, комментируют военкоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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