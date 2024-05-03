Военкоры показали кадры боя российских военных в Часов Яре

04 мая 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

В активных боях под Часовым Яром ВСУ лишается своей техники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе боев за Часов Яр 200-я отдельная гвардейская бригада ЛенВО успешно уничтожает танки и технику противника, используя барражирующие боеприпасы и FPV-дроны. Кадрами боев делятся военкоры. «Отдельная гвардейская бригада ЛенВО ударами барражирующих боеприпасов и FPV-дронов выводит из строя технику ВСУ», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На первом видео видно, как точным ударом российские военные поразили танк ВСУ. На втором — опытный пилот FPV-дрона уничтожает военную машину ВСУ, комментируют военкоры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе боев за Часов Яр 200-я отдельная гвардейская бригада ЛенВО успешно уничтожает танки и технику противника, используя барражирующие боеприпасы и FPV-дроны. Кадрами боев делятся военкоры. «Отдельная гвардейская бригада ЛенВО ударами барражирующих боеприпасов и FPV-дронов выводит из строя технику ВСУ», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На первом видео видно, как точным ударом российские военные поразили танк ВСУ. На втором — опытный пилот FPV-дрона уничтожает военную машину ВСУ, комментируют военкоры.