Введение войск НАТО на Украину назвали опасной эскалацией: главное о СВО к вечеру 3 мая

МИД Британии решительно осудило отправку сил НАТО Украине

03 мая 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

ВС России уничтожили мост через Мокрые Ялы, по которому снабжали ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на фоне высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки французских войск в зону СВО заявил, что такой шаг может привести к опасной эскалации конфликта. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 3 мая. МИД Британии решительно осудило отправку сил НАТО Украине «Я бы не стал отправлять солдат НАТО в страну, так как это было бы опасной эскалацией. В этом также нет необходимости», — заявил Кэмерон в интервью телеканалу Sky News. По его словам, было бы неправильно, если бы солдаты Североатлантического альянса убивали российских солдат. Представитель МИД Мария Захарова высмеяла это заявление. «Забыл добавить «потому что от них там ничего не останется, а для этого еще можно наскрести украинцев», — написала она в соцсетях. Захарова предупредила о новой атаке на Крымский мост Представитель МИД РФ сообщила, что Украина при поддержке Запада готовит удар по Крымскому мосту. Она предупредила Запад о том, что любые агрессивные действия в отношении Крыма обернутся провалом, а за ними последует удар возмездия. ВСУ ударили по жилому дому в Токмаке Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, взявший шефство над городом Токмак, сообщил об ударе ВСУ по пятиэтажке. Он добавил, что сотрудникам пожарно-спасательного центра и работникам МЧС удалось спасти из-под завалов шесть человек и собаку. Погибших в результате атаки нет. ВС России уничтожили мост через Мокрые Ялы, по которому снабжали ВСУ Мост через реку Мокрые Ялы, по которому шло основное снабжение украинских войск на времевском направлении, был уничтожен ударом российской фронтовой авиации. Об этом сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, это сократит интенсивность обстрелов позиций ВС РФ, а также поставки техники, боеприпасов и живой силы противника. ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на центр Горловки в ДНР получили повреждения инфраструктура энергоснабжения и гражданский автомобиль, рассказал мэр Иван Приходько. Он добавил, что что из-за атаки украинского дрона были повреждены линии электропередачи и жилой дом. Российские войска нанесли удар по нефтебазе ВС РФ нанесли удар по нефтебазе «Баловое», передает Пятый канал. По данным Минобороны России, нефтебаза снабжала топливом воинские части ВСУ. За сутки только на территории ДНР противник потерял до 360 боевиков убитыми и ранеными, а также несколько единиц боевой техники, включая очередной американский танк Abrams. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на фоне высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки французских войск в зону СВО заявил, что такой шаг может привести к опасной эскалации конфликта. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 3 мая. «Я бы не стал отправлять солдат НАТО в страну, так как это было бы опасной эскалацией. В этом также нет необходимости», — заявил Кэмерон в интервью телеканалу Sky News. По его словам, было бы неправильно, если бы солдаты Североатлантического альянса убивали российских солдат. Представитель МИД Мария Захарова высмеяла это заявление. «Забыл добавить «потому что от них там ничего не останется, а для этого еще можно наскрести украинцев», — написала она в соцсетях. Представитель МИД РФ сообщила, что Украина при поддержке Запада готовит удар по Крымскому мосту. Она предупредила Запад о том, что любые агрессивные действия в отношении Крыма обернутся провалом, а за ними последует удар возмездия. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, взявший шефство над городом Токмак, сообщил об ударе ВСУ по пятиэтажке. Он добавил, что сотрудникам пожарно-спасательного центра и работникам МЧС удалось спасти из-под завалов шесть человек и собаку. Погибших в результате атаки нет. Мост через реку Мокрые Ялы, по которому шло основное снабжение украинских войск на времевском направлении, был уничтожен ударом российской фронтовой авиации. Об этом сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, это сократит интенсивность обстрелов позиций ВС РФ, а также поставки техники, боеприпасов и живой силы противника. В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на центр Горловки в ДНР получили повреждения инфраструктура энергоснабжения и гражданский автомобиль, рассказал мэр Иван Приходько. Он добавил, что что из-за атаки украинского дрона были повреждены линии электропередачи и жилой дом. ВС РФ нанесли удар по нефтебазе «Баловое», передает Пятый канал. По данным Минобороны России, нефтебаза снабжала топливом воинские части ВСУ. За сутки только на территории ДНР противник потерял до 360 боевиков убитыми и ранеными, а также несколько единиц боевой техники, включая очередной американский танк Abrams.