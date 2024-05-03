Диетолог раскрыла, кому нельзя есть куличи

Врач Комиссарова: куличи не рекомендуется употреблять людям с аллергией

04 мая 2024 в 04:38 Размер текста - 17 +

Некоторым людям лучше воздержаться от поедания куличей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Употребление пасхальных куличей и яиц может быть опасно в случае наличия аллергии или индивидуальной непереносимости. Об этом заявила диетолог Альбина Комиссарова. Как освятить дома яйца и воду на Пасху: практичные советы в преддверии Светлого Христова Воскресения «От яиц и куличей лучше отказаться тем, у кого есть аллергия на отдельные компоненты или индивидуальная непереносимость», — сказала Комиссарова в интервью РИА Новости. Она также добавила, что для всех остальных людей нет никаких ограничений на употребление этих продуктов. Пасха, которая в этом году отмечается 5 мая, является главным событием года для православных христиан. Традиционно в этот день на столах присутствуют куличи и окрашенные яйца, однако важно помнить о потенциальных рисках для здоровья и возможных аллергических реакциях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Употребление пасхальных куличей и яиц может быть опасно в случае наличия аллергии или индивидуальной непереносимости. Об этом заявила диетолог Альбина Комиссарова. «От яиц и куличей лучше отказаться тем, у кого есть аллергия на отдельные компоненты или индивидуальная непереносимость», — сказала Комиссарова в интервью РИА Новости. Она также добавила, что для всех остальных людей нет никаких ограничений на употребление этих продуктов. Пасха, которая в этом году отмечается 5 мая, является главным событием года для православных христиан. Традиционно в этот день на столах присутствуют куличи и окрашенные яйца, однако важно помнить о потенциальных рисках для здоровья и возможных аллергических реакциях.