03 мая 2024

Диетолог раскрыла, кому нельзя есть куличи

Врач Комиссарова: куличи не рекомендуется употреблять людям с аллергией
© Служба новостей «URA.RU»
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Освящение куличей на хлебзаводе Абсолют. Тюмень, пасха, куличи, хлебозавод, производство куличей
Некоторым людям лучше воздержаться от поедания куличей Фото:

Употребление пасхальных куличей и яиц может быть опасно в случае наличия аллергии или индивидуальной непереносимости. Об этом заявила диетолог Альбина Комиссарова.

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«От яиц и куличей лучше отказаться тем, у кого есть аллергия на отдельные компоненты или индивидуальная непереносимость», — сказала Комиссарова в интервью РИА Новости. Она также добавила, что для всех остальных людей нет никаких ограничений на употребление этих продуктов.

Пасха, которая в этом году отмечается 5 мая, является главным событием года для православных христиан. Традиционно в этот день на столах присутствуют куличи и окрашенные яйца, однако важно помнить о потенциальных рисках для здоровья и возможных аллергических реакциях.

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Употребление пасхальных куличей и яиц может быть опасно в случае наличия аллергии или индивидуальной непереносимости. Об этом заявила диетолог Альбина Комиссарова. «От яиц и куличей лучше отказаться тем, у кого есть аллергия на отдельные компоненты или индивидуальная непереносимость», — сказала Комиссарова в интервью РИА Новости. Она также добавила, что для всех остальных людей нет никаких ограничений на употребление этих продуктов. Пасха, которая в этом году отмечается 5 мая, является главным событием года для православных христиан. Традиционно в этот день на столах присутствуют куличи и окрашенные яйца, однако важно помнить о потенциальных рисках для здоровья и возможных аллергических реакциях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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