Диетолог раскрыла, кому нельзя есть куличи

Употребление пасхальных куличей и яиц может быть опасно в случае наличия аллергии или индивидуальной непереносимости. Об этом заявила диетолог Альбина Комиссарова.
«От яиц и куличей лучше отказаться тем, у кого есть аллергия на отдельные компоненты или индивидуальная непереносимость», — сказала Комиссарова в интервью РИА Новости. Она также добавила, что для всех остальных людей нет никаких ограничений на употребление этих продуктов.
Пасха, которая в этом году отмечается 5 мая, является главным событием года для православных христиан. Традиционно в этот день на столах присутствуют куличи и окрашенные яйца, однако важно помнить о потенциальных рисках для здоровья и возможных аллергических реакциях.
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