03 мая 2024

В Краснодаре нашли 59 мигрантов, незаконно строящих школу

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Строительная площадка Гимназии №40. Екатеринбург, мигранты, гастарбайтер, рабочая сила, строительные материалы, строители в касках, рабочие
Нарушителям грозит штраф и выдворение за пределы РФ Фото:

В Краснодарском крае силовики обнаружили группу из 59 мигрантов, которые незаконно работали на стройке школы. По информации УМВД региона, гражданам Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана грозит штраф и выдворение за пределы РФ.

«В Краснодаре в результате рейда правоохранители выявили 59 жителей Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, незаконно осуществлявших трудовую деятельность на стройке без разрешительных документов. Правонарушителям может быть назначено наказание в виде выплаты штрафа с выдворением за пределы страны», — сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что в отношении работодателей проводится проверка. Их также подозревают в организации незаконной миграции.

В 2023 году в России увеличился приток трудовых мигрантов из стран «дальней Азии». Это вызвано дефицитом кадров и низкой безработицей. В конце апреля в Госдуму внесли закон, ужесточающий правила высылки мигрантов из России. В законопроекте указано, что иностранцы, находящиеся под «режимом высылки», должны сообщать о своем местонахождении, смене адреса и планируемых датах, и маршрутах выезда из России.

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В Краснодарском крае силовики обнаружили группу из 59 мигрантов, которые незаконно работали на стройке школы. По информации УМВД региона, гражданам Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана грозит штраф и выдворение за пределы РФ. «В Краснодаре в результате рейда правоохранители выявили 59 жителей Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, незаконно осуществлявших трудовую деятельность на стройке без разрешительных документов. Правонарушителям может быть назначено наказание в виде выплаты штрафа с выдворением за пределы страны», — сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что в отношении работодателей проводится проверка. Их также подозревают в организации незаконной миграции. В 2023 году в России увеличился приток трудовых мигрантов из стран «дальней Азии». Это вызвано дефицитом кадров и низкой безработицей. В конце апреля в Госдуму внесли закон, ужесточающий правила высылки мигрантов из России. В законопроекте указано, что иностранцы, находящиеся под «режимом высылки», должны сообщать о своем местонахождении, смене адреса и планируемых датах, и маршрутах выезда из России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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