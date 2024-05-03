В Краснодаре нашли 59 мигрантов, незаконно строящих школу

В Краснодарском крае силовики обнаружили группу из 59 мигрантов, которые незаконно работали на стройке школы. По информации УМВД региона, гражданам Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана грозит штраф и выдворение за пределы РФ.
«В Краснодаре в результате рейда правоохранители выявили 59 жителей Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, незаконно осуществлявших трудовую деятельность на стройке без разрешительных документов. Правонарушителям может быть назначено наказание в виде выплаты штрафа с выдворением за пределы страны», — сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что в отношении работодателей проводится проверка. Их также подозревают в организации незаконной миграции.
В 2023 году в России увеличился приток трудовых мигрантов из стран «дальней Азии». Это вызвано дефицитом кадров и низкой безработицей. В конце апреля в Госдуму внесли закон, ужесточающий правила высылки мигрантов из России. В законопроекте указано, что иностранцы, находящиеся под «режимом высылки», должны сообщать о своем местонахождении, смене адреса и планируемых датах, и маршрутах выезда из России.
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