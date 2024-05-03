В Краснодаре нашли 59 мигрантов, незаконно строящих школу

04 мая 2024 в 01:25 Размер текста - 17 +

Нарушителям грозит штраф и выдворение за пределы РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Краснодарском крае силовики обнаружили группу из 59 мигрантов, которые незаконно работали на стройке школы. По информации УМВД региона, гражданам Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана грозит штраф и выдворение за пределы РФ. «В Краснодаре в результате рейда правоохранители выявили 59 жителей Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, незаконно осуществлявших трудовую деятельность на стройке без разрешительных документов. Правонарушителям может быть назначено наказание в виде выплаты штрафа с выдворением за пределы страны», — сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что в отношении работодателей проводится проверка. Их также подозревают в организации незаконной миграции. В 2023 году в России увеличился приток трудовых мигрантов из стран «дальней Азии». Это вызвано дефицитом кадров и низкой безработицей. В конце апреля в Госдуму внесли закон, ужесточающий правила высылки мигрантов из России. В законопроекте указано, что иностранцы, находящиеся под «режимом высылки», должны сообщать о своем местонахождении, смене адреса и планируемых датах, и маршрутах выезда из России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Краснодарском крае силовики обнаружили группу из 59 мигрантов, которые незаконно работали на стройке школы. По информации УМВД региона, гражданам Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана грозит штраф и выдворение за пределы РФ. «В Краснодаре в результате рейда правоохранители выявили 59 жителей Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, незаконно осуществлявших трудовую деятельность на стройке без разрешительных документов. Правонарушителям может быть назначено наказание в виде выплаты штрафа с выдворением за пределы страны», — сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что в отношении работодателей проводится проверка. Их также подозревают в организации незаконной миграции. В 2023 году в России увеличился приток трудовых мигрантов из стран «дальней Азии». Это вызвано дефицитом кадров и низкой безработицей. В конце апреля в Госдуму внесли закон, ужесточающий правила высылки мигрантов из России. В законопроекте указано, что иностранцы, находящиеся под «режимом высылки», должны сообщать о своем местонахождении, смене адреса и планируемых датах, и маршрутах выезда из России.