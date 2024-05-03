Врач рассказал, как избежать последствий магнитной бури

Кардиолог Ашихмин: вода поможет облегчить состояние при магнитных бурях

04 мая 2024 в 05:29 Размер текста - 17 +

Во время скачков атмосферного давления важно следить за собственным состоянием и не нагружать организм Фото: Илья Московец © URA.RU Чтобы безболезненно пережить магнитные бури, нужно снизить физическую нагрузку, правильно питаться и следить за артериальным и кровяным давлением. При этом не нужно экспериментировать с медикаментами. Об этом рассказал врач-кардиолог Ярослав Ашихмин. «Если боитесь последствий магнитной бури — уменьшите физические нагрузки. Обязательно контролируйте, стабилизируйте факторы риска — кровяное и артериальное давление. Только ЗОЖ — никаких других вариантов. Меньше алкоголя, меньше калорий. Больше занятий спортом, здоровый сон», — цитирует «Парламентская газета» врача-кардиолога Ярослава Ашихмина. Ашихмин также отметил, что нельзя только на основании прогноза погоды править схему приема лекарств. Эффект от некоторых препаратов не может резко снизиться на следующий день либо неделю. Ранее URA.RU рассказало, когда в мае 2024 года произойдут самые сильные магнитные бури. Ожидается значительное увеличение магнитных бурь из-за солнечных вспышек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы безболезненно пережить магнитные бури, нужно снизить физическую нагрузку, правильно питаться и следить за артериальным и кровяным давлением. При этом не нужно экспериментировать с медикаментами. Об этом рассказал врач-кардиолог Ярослав Ашихмин. «Если боитесь последствий магнитной бури — уменьшите физические нагрузки. Обязательно контролируйте, стабилизируйте факторы риска — кровяное и артериальное давление. Только ЗОЖ — никаких других вариантов. Меньше алкоголя, меньше калорий. Больше занятий спортом, здоровый сон», — цитирует «Парламентская газета» врача-кардиолога Ярослава Ашихмина. Ашихмин также отметил, что нельзя только на основании прогноза погоды править схему приема лекарств. Эффект от некоторых препаратов не может резко снизиться на следующий день либо неделю. Ранее URA.RU рассказало, когда в мае 2024 года произойдут самые сильные магнитные бури. Ожидается значительное увеличение магнитных бурь из-за солнечных вспышек.