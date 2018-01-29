В Югре охотник случайно застрелил своего друга

Следственный комитет Ханты-Мансийского автономного округа возбудил уголовное дело по факту гибели охотника, в которого по неосторожности выстрелил его друг. Последний пытался попасть в лося, но промахнулся.
Четверо мужчин вышли на охоту в конце декабря 2017 года в лесной массив на территории Белоярского района, пишет портал Life.ru со ссылкой на СК. Один из охотников, стреляя в лося, случайно попал в своего товарища, который от полученного ранения скончался на месте. В СУ СК России по ХМАО — Югре сообщили, что заведено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее «URA.RU» сообщало о другом происшествии в Югре — жертвой также стал охотник. Подозреваемым в убийстве тогда стал 36-летний местный житель.