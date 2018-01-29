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Главные новости Югры
14:32  29 января 2018 0

В Югре охотник случайно застрелил своего друга

Клипарт. Охота. Челябинск, ружье, охотник
Мужчина целился в лося, а попал в своего другаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет Ханты-Мансийского автономного округа возбудил уголовное дело по факту гибели охотника, в которого по неосторожности выстрелил его друг. Последний пытался попасть в лося, но промахнулся.

Четверо мужчин вышли на охоту в конце декабря 2017 года в лесной массив на территории Белоярского района, пишет портал Life.ru со ссылкой на СК. Один из охотников, стреляя в лося, случайно попал в своего товарища, который от полученного ранения скончался на месте. В СУ СК России по ХМАО — Югре сообщили, что заведено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее «URA.RU» сообщало о другом происшествии в Югре — жертвой также стал охотник. Подозреваемым в убийстве тогда стал 36-летний местный житель.

Софья Стеклова
© Служба новостей «URA.RU»
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