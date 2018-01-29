19:59 29 января 2018 4

В свердловском минздраве уверяют, что проблемы нет. Однако диабетики не могут получить препарат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Диабетики Екатеринбурга не могут получить инсулин, полагающийся им по региональной льготе. Об этом «URA.RU» сообщило сразу несколько читателей, которым фармацевты отказали в выдаче препарата, сославшись на то, что свердловский минздрав вовремя не провел аукцион на закупку.

«В 2018 году не был закуплен инсулин аспарт — торговое название „НовоРапид“. Точнее в аптеке (Шаумяна, 105/1), где осуществляется отпуск лекарства, говорят, что местный минздрав не провел аукцион по данному препарату для свердловских льготников. По больницам разосланы информационные письма препарат не выписывать», — сообщила нашему агентству Татьяна Пименова, наблюдающаяся в ГКБ №2.

В аптеке на улице Шаумяна слова девушки подтверждают. Получить необходимый инсулин в другом месте нереально. «Дело в том, что выдача льготных препаратов осуществляется по следующей системе: пациент встаёт на учёт в поликлинику по месту прописки. После этого каждая поликлиника формирует на следующий год данные для областного минздрава. Дальше каждый месяц пациент приходит в поликлинику и выписывает рецепт на необходимый препарат и идет в ту аптеку, с которой заключен контракт», — объясняет девушка.

В разговоре она также уточнила, что инвалиды и дети с аналогичным диагнозом получают «НовоРапид» по федеральной льготе. С проблемой столкнулись лишь те больные, кому препарат полагается по областной льготе.

Еще один диабетик — Екатерина также не может получить необходимый инсулин с начала года. «Была в аптеке 17 января. Сказали, что «НовоРапида» нет. Когда придет — обещали позвонить.

Хорошо, что у меня остались запасы с прошлого года», — сообщила она.

Обе девушки говорят, что у «НовоРапида» существуют аналоги, которые сейчас им предлагаются в качестве альтернативы. «Это инсулин глулизин и инсулин лизпро, но это не абсолютные аналоги. По химической формуле одна аминокислота отличается, соответственно есть пациенты, для которых замена не возможна. Среди таких — я», — объясняет Пименова.

В аптеках не выдают препарат «НовоРапид» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В общественной организации «Диабетическое общество Свердловской области» «URA.RU» также сообщили, что им поступают жалобы на отсутствие нужного инсулина. В организации диабетикам рекомендуют предъявлять претензии клиникам, которые не выписывают препарат, ссылаясь на его отсутствие. «Если же инсулина действительно не оказалось в аптеке, то учреждение обязано обеспечить вас им в течение десяти дней. На это есть закон», — говорят в организации.

Между тем в областном департаменте здравоохранения «URA.RU» заявили, что проблем с «НовоРапидом» у них нет. «Наши специалисты говорят, что данный препарат выписывается. Если ваши читатели столкнулись с проблемой, то они могут обратиться на горячую линию регионального минздрава», — прокомментировал нашему агентству пресс-секретарь областного министерства здравоохранения Константин Шестаков.

Депутат Госдумы Александр Петров считает, что диабетики лукавят, что им нужен конкретный препарат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский депутат Госдумы, основатель компании «Медсинтез», выпускающей инсулин, Александр Петров вовсе со скепсисом отнесся к жалобам диабетиков. По его словам, «НовоРапид» — это патентованное название генно-инженерного инсулина человека. Аналогичный инсулин, говорит депутат, сейчас производит порядка шести компаний, которые участвуют в тендерах. В том числе и «Медсинтез».

«Бывают случаи, когда человек в силу особенностей действительно подходит только „НовоРапид“. Но таких случаев — один на миллион. Мы готовы организовать им проверку. Пусть напишут обращение ко мне, я сделаю депутатский запрос. Мы их завтра же положим в областную больницу, и начнем исследование. И выясним, лукавят они или нет», — объясняет депутат. Он уточнил, если необходимость в «НовоРапиде» для них подтвердится, в области будет объявлен аукцион конкретно для этих девушек.