{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,54
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 января 2018
29 января 2018
16:21  30 января 2018 0

Комарова расскажет в Сочи о миллиардных проектах Югры

Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, медведев дмитрий, комарова наталья
На форуме в Сочи, который традиционно посещает премьер-министр Дмитрий Медведев, Наталья Комарова расскажет о самых успешных проектах ЮгрыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в середине февраля возглавит делегацию округа на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Форум в Сочи, который считается одной из главных экономических площадок России, пройдет 15—16 февраля. По данным окружного депсвязей, делегация Югры сделает акцент на создании индустриальных парков в Сургуте и Сургутском районе (объем инвестиций свыше 4 млрд рублей, а также проектах в рамках государственно-частного партнерства. «Как пример эффективного взаимодействия частного и государственного капитала будет приведено строительство центра материнства и детства в Сургуте (общая стоимость проекта — 10,9 млрд рублей), создание межмуниципального полигона ТБО в Нефтеюганском районе (объем инвестиций — 1 млрд рублей)», — уточнили в департаменте общественных и внешних связей.

Делегация Югры также представит несколько предложений: создание производственного комплекса по обогащению кварцевого сырья и выпуску продукции для наноэлектронной, оптической, светотехнической и химической промышленности в Нягани, расширение производства на базе ООО «Завод МДФ» в Кондинском районе, создание новой производственной линии завода «Югра-Плит» в Советском — объем инвестиций в эти проекты превышает 6,5 млрд рублей.

«Сейчас ведутся переговоры о подписании в рамках деловой программы форума нескольких соглашений о сотрудничестве и реализации совместных проектов с промышленными корпорациями, институтами развития и банковскими структурами», — добавили в окружном депсвязей.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров