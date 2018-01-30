Комарова расскажет в Сочи о миллиардных проектах Югры

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в середине февраля возглавит делегацию округа на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.
Форум в Сочи, который считается одной из главных экономических площадок России, пройдет 15—16 февраля. По данным окружного депсвязей, делегация Югры сделает акцент на создании индустриальных парков в Сургуте и Сургутском районе (объем инвестиций свыше 4 млрд рублей, а также проектах в рамках государственно-частного партнерства. «Как пример эффективного взаимодействия частного и государственного капитала будет приведено строительство центра материнства и детства в Сургуте (общая стоимость проекта — 10,9 млрд рублей), создание межмуниципального полигона ТБО в Нефтеюганском районе (объем инвестиций — 1 млрд рублей)», — уточнили в департаменте общественных и внешних связей.
Делегация Югры также представит несколько предложений: создание производственного комплекса по обогащению кварцевого сырья и выпуску продукции для наноэлектронной, оптической, светотехнической и химической промышленности в Нягани, расширение производства на базе ООО «Завод МДФ» в Кондинском районе, создание новой производственной линии завода «Югра-Плит» в Советском — объем инвестиций в эти проекты превышает 6,5 млрд рублей.
«Сейчас ведутся переговоры о подписании в рамках деловой программы форума нескольких соглашений о сотрудничестве и реализации совместных проектов с промышленными корпорациями, институтами развития и банковскими структурами», — добавили в окружном депсвязей.