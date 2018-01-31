Деятельность пермской ОПГ создала возможность технологической катастрофы на целом ряде ряде опасных производств. Как стало известно «URA.RU», несколько лет крупным предприятиям химической промышленности под видом новых комплектующих продавали бракованные изделия.
В распоряжении редакции оказались материалы уголовного дела в отношении сотрудников ООО «ВагонТрансКомплект». В период с декабря 2011 по июнь 2015 года четыре соучастника торговали непригодными к эксплуатации деталями для железнодорожных вагонов. На бракованных изделиях меняли маркировку и выдавали их за новые. Деньги, полученные от заказчиков, выводились на счета фиктивных фирм, после чего обналичивались участниками ОПГ.
От мошеннической схемы пострадал сразу ряд крупных промышленных предприятий, включая «Уралкалий» и «Сода — Хлорат». Общая сумма хищений составила более 9,5 млн рублей.
Источник агентства в правоохранительных органах отмечает, что Пермскому краю повезло избежать серьезных аварий: «В данном случае группа продавала брак предприятиям, производящим химическую продукцию, нефтяникам. Если бы вагоны вышли из строя — последствия могли быть катастрофическими».
«URA.RU» обратилось к упомянутым в указанным в материалах дела «Уралкалию» и «Сода — Хлорат», с целью выяснить объем закупок и используются ли опасные детали в настоящее время. Ответ агентству обещали дать позднее.
Березниковский городской суд 18 января признал членов преступной группы виновными в ряде преступлений (всего в отношении них полиция расследовала более 20 уголовных дел). Участники ОПГ получили наказания от трех лет колонии-поселения до четырех лет колонии общего режима.