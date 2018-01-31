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Главные новости Пермского края
15:02  31 января 2018 0

«Последствия грозили катастрофические». Пермская ОПГ наладила поставку бракованных комплектующих для химпрома

ВСМПО Ависма. Верхняя Салда, брак, изолятор несоответствующей продукции, нестандарт
Жители Прикамья ради своего «бизнеса» поставили под угрозу благополучие регионаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Деятельность пермской ОПГ создала возможность технологической катастрофы на целом ряде ряде опасных производств. Как стало известно «URA.RU», несколько лет крупным предприятиям химической промышленности под видом новых комплектующих продавали бракованные изделия.

В распоряжении редакции оказались материалы уголовного дела в отношении сотрудников ООО «ВагонТрансКомплект». В период с декабря 2011 по июнь 2015 года четыре соучастника торговали непригодными к эксплуатации деталями для железнодорожных вагонов. На бракованных изделиях меняли маркировку и выдавали их за новые. Деньги, полученные от заказчиков, выводились на счета фиктивных фирм, после чего обналичивались участниками ОПГ.

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От мошеннической схемы пострадал сразу ряд крупных промышленных предприятий, включая «Уралкалий» и «Сода — Хлорат». Общая сумма хищений составила более 9,5 млн рублей.

Источник агентства в правоохранительных органах отмечает, что Пермскому краю повезло избежать серьезных аварий: «В данном случае группа продавала брак предприятиям, производящим химическую продукцию, нефтяникам. Если бы вагоны вышли из строя — последствия могли быть катастрофическими».

«URA.RU» обратилось к упомянутым в указанным в материалах дела «Уралкалию» и «Сода — Хлорат», с целью выяснить объем закупок и используются ли опасные детали в настоящее время. Ответ агентству обещали дать позднее.

Березниковский городской суд 18 января признал членов преступной группы виновными в ряде преступлений (всего в отношении них полиция расследовала более 20 уголовных дел). Участники ОПГ получили наказания от трех лет колонии-поселения до четырех лет колонии общего режима.

Стефан Савелли
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