Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о краже имущества сотовых операторов на 2,5 млн рублей. Злоумышленники воровали аккумуляторные батареи из помещений базовых станций, сообщили «URA.RU» в надзорном ведомстве.
Организатор преступной группы, его сожительница и их знакомый вместе отправлялись «на дело», а затем отвозили добычу в пункты приема металлолома, пояснили в прокуратуре. Всего за несколько месяцев они успели похитить больше 30 аккумуляторов со станций операторов сотовой связи. От действий грабителей в итоге пострадали семь компаний.
Заработать похожим способом ранее решил житель Ямала — он сдал в металлолом украденный трактор. А в Кургане нетрезвый мужчина попытался украсть металлические изделия со двора одного из домов, при этом представившись шаманом.