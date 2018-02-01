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01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Челябинской области
11:10  01 февраля 2018 0

Вот почему связь плохая. Челябинцы разобрали десятки сотовых вышек на миллионы рублей

Клипарты и адресники. Сургут, металлолом, свалка, пункт приема метала, цветные металлы
Преступники воровали батареи из базовых станций и сдавали их в металлоломФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о краже имущества сотовых операторов на 2,5 млн рублей. Злоумышленники воровали аккумуляторные батареи из помещений базовых станций, сообщили «URA.RU» в надзорном ведомстве.

Организатор преступной группы, его сожительница и их знакомый вместе отправлялись «на дело», а затем отвозили добычу в пункты приема металлолома, пояснили в прокуратуре. Всего за несколько месяцев они успели похитить больше 30 аккумуляторов со станций операторов сотовой связи. От действий грабителей в итоге пострадали семь компаний.

Заработать похожим способом ранее решил житель Ямала — он сдал в металлолом украденный трактор. А в Кургане нетрезвый мужчина попытался украсть металлические изделия со двора одного из домов, при этом представившись шаманом.

Дарья Корчак
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