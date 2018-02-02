{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
12:40  02 февраля 2018 3

Челябинец надругался над подростком и сжег его заживо

Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., тюрьма, итк, исправительно-трудовая колония
Мужчину приговорили к 20 годам колонии строгого режимаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Челябинский областной суд огласил приговор Сергею Савченко, которого обвиняли в совершении действий сексуального характера и последующем сожжении подростка. По обоим пунктам его вина признана доказанной.

Согласно материалам дела, в апреле 2017 года в Карабаше мужчина познакомился на улице с подростком и пригласил его к себе в дом, чтобы вместе распивать спиртное. Там он надругался над мальчиком, после чего решил его убить и нанес несколько ударов по голове тупым предметом. Затем он вынес тело в заброшенный дом и поджег его. Как позже установила судмедэкспертиза, когда огонь вспыхнул, мальчик был еще жив, сообщили в пресс-службе суда.

Савченко свою вину не признал. Тем не менее суд счел, что собранных доказательств достаточно для вынесения вердикта. Обвиняемого приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Кроме того, он должен будет выплатить родителям мальчика компенсацию в 1,2 миллиона рублей.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров