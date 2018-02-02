Челябинец надругался над подростком и сжег его заживо

Челябинский областной суд огласил приговор Сергею Савченко, которого обвиняли в совершении действий сексуального характера и последующем сожжении подростка. По обоим пунктам его вина признана доказанной.
Согласно материалам дела, в апреле 2017 года в Карабаше мужчина познакомился на улице с подростком и пригласил его к себе в дом, чтобы вместе распивать спиртное. Там он надругался над мальчиком, после чего решил его убить и нанес несколько ударов по голове тупым предметом. Затем он вынес тело в заброшенный дом и поджег его. Как позже установила судмедэкспертиза, когда огонь вспыхнул, мальчик был еще жив, сообщили в пресс-службе суда.
Савченко свою вину не признал. Тем не менее суд счел, что собранных доказательств достаточно для вынесения вердикта. Обвиняемого приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Кроме того, он должен будет выплатить родителям мальчика компенсацию в 1,2 миллиона рублей.