В Советском районе Челябинска до 18 октября частично закроют движение транспорта по улице Шаумяна. Ограничения связаны с ремонтом на инженерных сетях, сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.
«Движение по улице Шаумяна частично закроют. В связи с проведением работ на инженерных сетях до 18 октября полностью закрыто движение транспорта в районе дома № 83», — уточнили в администрации города. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты.
Ранее URA.RU сообщало, что в Металлургическом районе Челябинска у парка имени Тищенко по улице 60-летия Октября на участке от улицы Дегтярева до улицы Сталеваров движение транспорта закрыто до 1 ноября. Ограничения связаны с продолжением капитального ремонта теплотрассы.
