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02 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
22:51  02 февраля 2018 0

На Урале прокуратура проверит больницу, где мужчина впал в кому после капельницы

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Мужчина попросил знакомую поставить ему капельницу с препаратом, который сам принесФото: depositphotos.com © URA.RU

В Невьянске Свердловской области городская прокуратура проводит проверку по сообщениям СМИ о возможном ненадлежащем оказании медицинской помощи в районной больнице. Мужчина впал в кому после капельницы, которую ему поставила знакомая в больнице.

Невьянская городская прокуратура проводит проверку по сообщениям СМИ. По предварительной информации, 13 января 2018 года 25-летний мужчина обратился к своей знакомой медсестре в Невьянскую центральную районную больницу с просьбой поставить ему капельницу с препаратом, который он сам принес. Медсестра провела процедуру в подсобке, после чего мужчина уехал домой, сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области. Там ему стало плохо и в этот же день он был доставлен в городскую больницу, где находился шесть дней: сначала в палате общей терапии, а затем в реанимации. Он впал в кому, после чего его перевели в Свердловскую областную клиническую больницу №1 в Екатеринбурге.

В рамках проверки сотрудники прокуратуры опрашивают медперсонал больницы. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что в Екатеринбурге диабетики остались без жизненно важного инсулина. Больные на грани приступов, а власть обвиняет их в лукавстве.

Ольга Дудорова
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