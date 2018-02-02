На Урале прокуратура проверит больницу, где мужчина впал в кому после капельницы

В Невьянске Свердловской области городская прокуратура проводит проверку по сообщениям СМИ о возможном ненадлежащем оказании медицинской помощи в районной больнице. Мужчина впал в кому после капельницы, которую ему поставила знакомая в больнице.
Невьянская городская прокуратура проводит проверку по сообщениям СМИ. По предварительной информации, 13 января 2018 года 25-летний мужчина обратился к своей знакомой медсестре в Невьянскую центральную районную больницу с просьбой поставить ему капельницу с препаратом, который он сам принес. Медсестра провела процедуру в подсобке, после чего мужчина уехал домой, сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области. Там ему стало плохо и в этот же день он был доставлен в городскую больницу, где находился шесть дней: сначала в палате общей терапии, а затем в реанимации. Он впал в кому, после чего его перевели в Свердловскую областную клиническую больницу №1 в Екатеринбурге.
В рамках проверки сотрудники прокуратуры опрашивают медперсонал больницы. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, что в Екатеринбурге диабетики остались без жизненно важного инсулина. Больные на грани приступов, а власть обвиняет их в лукавстве.