23:04 04 февраля 2018 0

Из-за сильного снегопада в Москве по всей России задерживаются и отменяются десятки рейсов Фото: телеграм-канал Mash

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» рейс авиакомпании Aeroflot до Москвы задержали на пять часов по метеоусловиям. При этом представители перевозчика не разговаривали с пассажирами, людям не предлагали прохладительные напитки, сообщили «URA.RU» читатели.

Рейс номер 1403 должен был вылететь из Екатеринбурга в 18:30 по местному времени, вылет переносили три раза. Все попытки связаться с представителями авиакомпании и прояснить ситуацию, по словам пассажира, ни к чему не привели: сотрудники Кольцово сообщают, что все представители «Аэрофлота» находятся на борту. Одному из пассажиров стало плохо, ему вызвали скорую и сняли с рейса. Кроме того, в зале ожидания есть люди с детьми.

«Первый раз сталкиваюсь с таким скотством. Обычно всегда через два часа раздают воду, через четыре часа — еду. Если речь об отмене рейса, то предлагают заселиться в гостиницу», — рассказал собеседник агентства.

1/2 Очередь к стойке информации авиакомпании Фото: читатели «URA.RU»

Между тем, по данным онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево, указанный рейс значился как отмененный. В онлайн-табло Кольцово эта информация отражена не была.

Представитель авиакомпании вышел к пассажирам только около 22:30. Людям сообщили, что всем, кто успеет, обменяют билеты на более поздний вылет. Остальным предложат номера в гостинице. «Вылет рейса запланирован на 5 февраля в 18:35. С пассажирами работают представители перевозчика», — уточнили «URA.RU» в пресс-службе аэропорта «Кольцово». Источник издания в воздушной гавани пояснил: проблема была связана с тем, что в аэропорту находится всего один представитель авиакомпании, а задержек рейсов очень много. Получить комментарий «Аэрофлота» не удалось.