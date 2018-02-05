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Главные новости Челябинской области
14:01  05 февраля 2018 3

В «Уральской кузнице» охранники с монтировками устроили обыски и вскрыли стены. ВИДЕО

Чебаркульская танковая дивизия. Дома офицерского состава. Чебаркуль, уральская кузница
«Уральская кузница» — крупнейший в России производитель штампованной продукции из специальных сталей и сплавовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники частного охранного предприятия без объяснения причин ворвались с монтировками в один из цехов предприятия «Уральская кузница» в Чебаркуле (входит в состав ГК «Мечел») и провели обыски. По словам сотрудников завода, охранники разгромили комнату отдыха, вели себя грубо и агрессивно.

Инцидент произошел в минувшие выходные в чайной комнате в ЭСПЦ-3. Сотрудники охранного предприятия вскрыли стены и потолки, оторвав с них всю обшивку, повредили электропроводку и устроили беспорядок в цехе. Они также вскрыли замки на личных ящиках сотрудников и в служебных помещениях. На просьбы работников объяснить происходящие охранники отвечали нецензурными выражениями. По информации lentachel.ru, ЧОПовцы искали спрятанный рабочими металл. «URA.RU» направило запрос в пресс-службу предприятия, где пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Видео: «Новости Челябинской области от LentaChel.ru», «ВКонтакте»

Как ранее сообщало «URA.RU», другое дочернее предприятие «Мечела», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», сливало октябре 2017 года в реку ртуть. В следственном отделе Металлургического района Челябинска СК РФ по региону по этому факту возбудили уголовное дело. Деятельность предприятия могут приостановить по решению суда.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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