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07 февраля 2018
06 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:38  06 февраля 2018 1

Полиция назвала самые популярные способы угона машин в России

Клипарт. разное. 8 апреля 2014г, автомобили, машина, продажа, покупка, трэйд ин, trade in, автосалон
В основном автомобили похищают ради запчастейФото: Антон Белицкий © URA.RU

Российские полицейские озвучили, как преступники чаще всего угоняют машины у автовладельцев. Самыми распространенными способами являются взлом замков и разбивание стекол.

Как сообщили в МВД России, процесс угона занимает считанные минуты. Чаще всего угонщики действуют грубо: разбивают окна или взламывают двери, а после заводят мотор добытым дубликатом ключа или специальным устройством. Иногда автоворы могут стащить ключи у зазевавшейся жертвы, а чтобы владелец не запаниковал раньше времени — преступники меняют их на похожие, сообщает «Газета.ру». Существуют и более современные способы угонов — например, электронные злоумышленники наловчились взламывать автомобили с помощью специальной аппаратуры. Для защиты автомобиля в полиции рекомендуют использовать механические блокираторы. При этом абсолютной гарантии те не дают, но повышают вероятность того, что угонщик решит не возиться и пойдет искать более легкую цель.

Всего по итогам 2017 года в России было угнано 33758 автомобилей. Каждая шестая машина оказалась российского производства. Так, чаще всего в прошлом году угоняли автомобили марки Lada — 5756 от общего числа. Кроме того часто пропадали машины Toyota (3797 похищенных автомобилей), Hyundai (2056), KIA (1890), Nissan (1197). Целью воров обычно были массовые модели, которые затем разбирались на запчасти.

Курьезный случай с угоном машины произошел в Москве, напоминает «Подмосковье сегодня». Тогда автовор угнал автомобиль вместе со спящей на заднем сидении девушкой. Обнаружив пассажирку, он высадил ее у метро.

Игорь Чукреев
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