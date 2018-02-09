Отдых первоклассников увеличится на пару дней
Дополнительные февральские каникулы для югорских первоклассников будут перенесены в связи с объявленным в школах карантином. Об этом 9 февраля «URA.RU» сообщили в пресс-службе департамента образования ХМАО.
Каникулы в школах Ханты-Мансийска, которые должны были начаться с 12 февраля, начнутся с 15 числа. Как ранее писало «URA.RU», власти Ханты-Мансийска приняли решение закрыть все школы города из-за надвигающейся эпидемии гриппа. Согласно информации на официальном городском портале столицы ХМАО, занятия будут проходить в дистанционном режиме с 8 по 14 февраля.