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10 февраля 2018
09 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
12:41  10 февраля 2018 12

Умер председатель общественной палаты Екатеринбурга Яков Спектор

Заседание гордумы. Екатеринбург, спектор яков
Бывший вице-спикер гордумы Екатеринбурга пользовался авторитетом среди депутатовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Председатель общественной палаты Екатеринбурга, бывший вице-спикер гордумы Яков Спектор скончался на 74 году жизни. По информации источников «URA.RU» в общественной палате, долгое время он безуспешно пытался побороть рак, лечился в России и зарубежом, но болезнь оказалась сильнее.

В гордуме Екатеринбурга подтвердили факт смерти. «Хочется выразить соболезнования родным и близким Якова Авдеевича, конечно для всех нас это большая потеря», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе гордумы.

Яков Спектор родился в 1944 году в Одесской области, после службы в армии в 1966 году переехал в Свердловск, работал слесарем-трубопроводчиком на Уралмашзаводе. С 1975 по 1986 был начальником Райкомхоза Орджоникидзевского района, а с 2000 по 2004 — возглавлял администрацию Орджоникидзевского района. С 2005 по 2013 был депутатом, вице-спикером гордумы Екатеринбурга. По окончании политической карьеры возглавил Общественную палату города.

В августе 2017 Якову Спектору было присвоено звание «почетного гражданина Екатеринбурга».

Игорь Чукреев
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