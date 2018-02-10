Умер председатель общественной палаты Екатеринбурга Яков Спектор

Председатель общественной палаты Екатеринбурга, бывший вице-спикер гордумы Яков Спектор скончался на 74 году жизни. По информации источников «URA.RU» в общественной палате, долгое время он безуспешно пытался побороть рак, лечился в России и зарубежом, но болезнь оказалась сильнее.
В гордуме Екатеринбурга подтвердили факт смерти. «Хочется выразить соболезнования родным и близким Якова Авдеевича, конечно для всех нас это большая потеря», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе гордумы.
Яков Спектор родился в 1944 году в Одесской области, после службы в армии в 1966 году переехал в Свердловск, работал слесарем-трубопроводчиком на Уралмашзаводе. С 1975 по 1986 был начальником Райкомхоза Орджоникидзевского района, а с 2000 по 2004 — возглавлял администрацию Орджоникидзевского района. С 2005 по 2013 был депутатом, вице-спикером гордумы Екатеринбурга. По окончании политической карьеры возглавил Общественную палату города.
В августе 2017 Якову Спектору было присвоено звание «почетного гражданина Екатеринбурга».