После задержания министра Забайкалья в ведомстве начались обыски

09:54 11 февраля 2018 11

В России продолжаются громкие задержания чиновников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В воскресенье в министерстве сельского хозяйства Забайкальского края начались обыски. Накануне был задержан глава ведомства Михаил Кузьмин и его заместитель Ирина Малакшина. Они подозреваются в саботаже работы местных фермеров в корыстных целях.

«Возбуждено уголовное дело в отношении министра сельского хозяйства Забайкальского края Михаила Кузьминова, а также в отношении его заместителя Ирины Малакшиной… Чиновники превышали свои должностные полномочия при выплате субсидий, выделенных правительством Российской Федерации и предназначенных для компенсации ущерба сельхозпроизводителям Забайкальского края от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году», — цитирует телеканал RT заявление регионального следственного управления СК РФ. Как отмечает ТАСС, по данным агентства, изначально следственные действия были запланированы на 12 февраля, но стало известно, что министр планирует к этому времени покинуть город, поэтому правоохранительные органы решили действовать на опережение.

Министру и его заместительнице инкриминируется «Превышение должностных полномочий» и «Воспрепятствование предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб», сообщает телеканал 360. По версии следствия, чиновники в 2016 году выдвинули необоснованные требования на получение субсидии фермерам, пострадавшим от засухи. При этом средства на компенсации министерство на тот момент уже получило из федерального бюджета, но просто отказывалось их выдавать. Ущерб составил 10,6 миллиона рублей.

Известие о задержании забайкальского министра пришло спустя всего несколько дней после крупной операции, проведенной следователями в Дагестане. В регионе были задержаны врио председателя правительства и его заместитель по обвинению в мошенничестве. Всю неделю в местных министерствах шли обыски и выемка документов, напоминает Nation News.