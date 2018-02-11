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Главные новости Свердловской области
11:42  11 февраля 2018 7

На телебашню в Екатеринбурге забрались неизвестные. Один из них полетел вниз. ВИДЕО

Крыша ТРЦ «Гринвич» - монтаж дирижабля. Екатеринбург, телебашня, заброшенная, вышка, недостроенная
Ожидается, что телебашню снесут 23 февраляФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге утром, 11 февраля, парашютисты забрались на недостроенную телебашню, которая подлежит сносу, сообщили очевидцы в соцсетях. В интернете появилось видео того, как один из экстремалов прыгнул с высотки. По записи видно, что парашют у нарушителя порядка раскрылся, он улетел в сторону набережной.

При этом очевидцы сообщают, что еще четыре человека остались наверху. Охрана, работающая на территории телебашни, увидев происходящее, якобы нажала кнопку тревоги и на место выехала полиция, пишут в паблике «Типичный Екатеринбург». Однако в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу журналисту «URA.RU» заявили, что никаких вызовов не было, но для проверки информации на место выехал наряд полицейских. В пресс-службе УГМК, которая занимается сносом башни, отказались от комментариев.

Ранее властями города и собственником телебашни было принято решение не достраивать знаменитый городской объект, а снести. Как стало известно «URA.RU», взрыв будет произведен утром 23 февраля. На месте снесенной башни планируется построить ледовый дворец для хоккейного клуба «Автомобилист».

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
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