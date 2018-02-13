Пермские власти открестились от школьного автобуса, который на морозе толкали дети

В администрации Перми заявили, что автобус, который толкали его несовершеннолетние пассажиры, властям не принадлежит, так как не числится в имуществе муниципальных учреждений, передает РИА «Новости». Чиновники отреагировали на видео, где школьники толкают заглохшее транспортное средство с надписью «Дети» в холодную погоду.
Краевое министерство образования провело проверку, в ходе которой выяснилось, что автобус ранее принадлежал детско-юношеской спортшколе по футболу Краснокамска, а затем перешел во владение спортивному учреждению Перми. В ГИБДД Перми агентству также заявили о проведении проверки.
Как писало «URA.RU» ранее, роликом поделился пользователь YouTube Пан Блокхер. Он сообщил, что инцидент произошел 11 февраля, когда учебные заведения города были закрыты на карантин, а температура воздуха составляла минус 17 градусов.