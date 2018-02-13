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Главные новости Пермского края
22:38  13 февраля 2018 0

Пермские власти открестились от школьного автобуса, который на морозе толкали дети

Клипарт. Ноябрь. Магнитогорск, школьный автобус, автобус, дети, желтый автобус
Пассажиры толкали автобус в -17 градусовФото: Илья Московец © URA.RU

В администрации Перми заявили, что автобус, который толкали его несовершеннолетние пассажиры, властям не принадлежит, так как не числится в имуществе муниципальных учреждений, передает РИА «Новости». Чиновники отреагировали на видео, где школьники толкают заглохшее транспортное средство с надписью «Дети» в холодную погоду.

Краевое министерство образования провело проверку, в ходе которой выяснилось, что автобус ранее принадлежал детско-юношеской спортшколе по футболу Краснокамска, а затем перешел во владение спортивному учреждению Перми. В ГИБДД Перми агентству также заявили о проведении проверки.

Как писало «URA.RU» ранее, роликом поделился пользователь YouTube Пан Блокхер. Он сообщил, что инцидент произошел 11 февраля, когда учебные заведения города были закрыты на карантин, а температура воздуха составляла минус 17 градусов.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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