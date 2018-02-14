12:36 14 февраля 2018 0

Наталья Комарова работает в Москве, откуда отправится в Сочи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова примет участие во всероссийском проекте «Наставник — 2018», который в эти дни проходит в Москве. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Наталья Комарова расскажет об опыте проекта «Наставники: не рядом, а вместе!» с участием губернатора и ее заместителей в качестве наставников детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отметим, ХМАО стал одним из самых активных участников конкурса «Лучшие практики наставничества» (проходит в рамках всероссийского форума) — по количеству проектов Югра занимает третье место после Москвы и Удмуртской Республики.

Сразу после работы в Москве глава ХМАО отправится в Сочи на Российский инвестиционный форум, который стартует 15 февраля. Как уже сообщало «URA.RU», делегация Югры сделает акцент на создании индустриальных парков в Сургуте и Сургутском районе, а также на проектах в рамках государственно-частного партнерства. В рамках деловой программы форума — несколько соглашений о сотрудничестве и реализации совместных проектов с промышленными корпорациями, институтами развития и банковскими структурами.