Свердловский областной суд отложил рассмотрение иска ООО «Гросс» к думе и администрации Асбеста. Процесс перенесен на 14 марта в связи с привлечением к делу в качестве заинтересованного лица ООО «Национальная сурьмяная компания» (50% принадлежит бизнесмену Игорю Ротенбергу), которая планировала построить в городе сурьмяной завод, но столкнулась с протестом горожан и руководства муниципалитета.
Как ранее сообщало «URA.RU», ООО «Гросс» (дочерняя компания НСК) принадлежит земля, где планировалось строительство химического завода. Ранее компания обратилась в суд с требованием отменить правила землепользования и застройки Асбеста, принятые летом прошлого года. Решение думы снизило допустимый класс опасности новых производств. Благодаря этому процесс запуска предприятия стал фактически невозможен.
По словам председателя думы Асбеста Андрея Самарина, представители НСК в суде заявили, что компания понесла серьезные расходы на проектировку завода и подготовку земли под строительство. «Чтобы это доказать, они подали ходатайство о привлечении к процессу непосредственно НСК. Мы считаем, что таким образом дело умышленно затягивают», — рассказал Самарин. Также он уточнил, что сегодня дума передала в суд 12 тысяч подписей жителей Асбеста, которые выступают против строительства.
Получить оперативный комментарий представителей НСК «URA.RU» не удалось. В компании пообещали подготовить ответ на запрос позже.
Проект «НСК» пытаются вытеснить уже из второго свердловского города. Изначально производство хотели построить в Дегтярске, однако из-за общественного протеста завод решили перенести в Асбест. Для этого НСК выкупила площадку на месте бывшего завода.