{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Решение отложить снос телебашни Екатеринбурга принято в Кремле
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,34
Динамика за 2 недели
Евро 69,90
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 февраля 2018
18 февраля 2018
17 февраля 2018
16 февраля 2018
15 февраля 2018
14:00  19 февраля 2018 6

Повар из ХМАО, которого собирались казнить на Бали, показал свой тюремный ресторан. ФОТО

Посетители ресторана Романа Калашникова в колонии на БалиФото: Роман Калашников

Повар из Сургута Роман Калашников, чудом избежавший расстрела в Индонезии за контрабанду наркотиков, специально для «URA.RU» сделал фотографии своих блюд и тюремного ресторана.

По словам Калашникова, его ресторан пользуется огромным спросом у сокамерников. Правда, сколько удается зарабатывать, югорчанин пока что решил не рассказывать. Повар также похвастался полученной недавно от родственников из Сургута посылкой — ему прислали гречку, шоколад «Аленка», красную икру.

1/9
Селфи с посылкой из России Фото: Роман Калашников

Роман Калашников был задержан в аэропорту Бали за попытку ввезти в страну около трех килограммов гашиша. Югорчанину грозила смертная казнь — в Интернете собирали деньги на взятку судье, но в итоге Калашников пошел на сделку со следствием. По приговору суда он проведет в колонии для особо опасных преступников 17 лет. Еще во время следствия Калашников начал готовить еду для сокамерников, а сейчас организовал собственный тюремный ресторан.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров