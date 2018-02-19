14:00 19 февраля 2018 6

Посетители ресторана Романа Калашникова в колонии на Бали Фото: Роман Калашников

Повар из Сургута Роман Калашников, чудом избежавший расстрела в Индонезии за контрабанду наркотиков, специально для «URA.RU» сделал фотографии своих блюд и тюремного ресторана.

По словам Калашникова, его ресторан пользуется огромным спросом у сокамерников. Правда, сколько удается зарабатывать, югорчанин пока что решил не рассказывать. Повар также похвастался полученной недавно от родственников из Сургута посылкой — ему прислали гречку, шоколад «Аленка», красную икру.

1/9 Селфи с посылкой из России Фото: Роман Калашников

Роман Калашников был задержан в аэропорту Бали за попытку ввезти в страну около трех килограммов гашиша. Югорчанину грозила смертная казнь — в Интернете собирали деньги на взятку судье, но в итоге Калашников пошел на сделку со следствием. По приговору суда он проведет в колонии для особо опасных преступников 17 лет. Еще во время следствия Калашников начал готовить еду для сокамерников, а сейчас организовал собственный тюремный ресторан.