Сургутянин, которого чуть не расстреляли за наркотики на Бали, стал успешным бизнесменом

14:58 16 февраля 2018 0

Осужденный за наркотики продает блинчики в индонезийской тюрьме Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Житель Сургута Роман Калашников, открывший в индонезийской тюрьме кулинарный бизнес, сообщил об успехе своего предпринимательского проекта.

Осужденный на 14 лет сургутянин готовит и продает различные блюда в индонезийской тюрьме. Начинал он свой «стартап» с воскресных блинов, но позже перешел к готовке и других блюд. «Дела мои идут полным ходом, кухня работает, развивается, и я вместе с ней. Я здоров, и настроение у меня замечательное», — рассказал «URA.RU» осужденный в Индонезии югорчанин.

Напомним, повар из ХМАО Роман Калашников был задержан в аэропорту Бали за попытку ввезти в страну около трех килограммов гашиша. В Индонезии за подобные преступления предусматривается смертная казнь. В начале июля во время суда прокурор запросил для него 20 лет тюрьмы — это означает, что югорчанин минимум 14 лет проведет в колонии на Бали. Ранее Калашников уже публиковал селфи из тюрьмы и рассказывал о своем малом кулинарном бизнесе